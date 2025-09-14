Ce a făcut Prințul Harry după ce s-a văzut, în secret, cu tatăl lui. A călătorit noaptea, cu trenul, pentru o vizită neanunțată

Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles, după aproape doi ani, însă aceasta nu a fost singura surpriză. După vizita în Marea Britanie, el a mai făcut un ocol neanunțat.

Prințul Harry și regele Charles al III-lea s-au întâlnit pentru prima dată după 19 luni. Miercuri, 10 septembrie 2025, Harry a participat la o recepție pentru Invictus Games la The Gherkin din Londra, unde le-a spus reporterilor că tatăl său se simte „genial”. Declarația sa a venit în urma întâlnirii private care a avut loc la Clarence House și a durat 55 de minute. Aceasta a fost prima lor întâlnire față în față din februarie 2024, când Harry și-a vizitat tatăl după ce acesta a fost diagnosticat cu cancer. Prințul a stat în Marea Britanie timp de câteva zile, participând și la alte evenimente, printre care o vizită la Centrul pentru Studii privind Leziunile Provocate de Explozivi și depunerea unei coroane de flori la mormântul reginei Elisabeta a II-a.

Prințul Harry, vizită neanunțată în Ucraina după întâlnirea cu Regele Charles. Ce a urmat acolo

Prinţul Harry a plecat într-o vizită neanunţată anterior la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniţi în războiul pe care îl Rusia l-a pornit împotriva ţării lor de mai bine de trei ani, relatează The Guardian, citat de news.ro.

În timpul vizitei în capitala Ucrainei, el şi o echipă din cadrul Fundaţiei Invictus Games vor prezenta în detaliu noi iniţiative pentru sprijinirea reabilitării răniţilor, scopul final fiind de a oferi ajutor în toate regiunile ţării.

Articolul continuă după reclamă

La începutul acestui an, se estima că războiul din Ucraina a lăsat deja 130.000 de persoane cu dizabilităţi permanente, iar guvernul a pus acum reabilitarea prin sport în centrul politicii sale de ajutorare a veteranilor.

Citește și: Cum arată acum prințesa Lilibet. Harry și Meghan au publicat o imagine adorabilă cu fetița lor

Ducele de Sussex a călătorit noaptea, cu un tren care l-a adus din Polonia în capitala ucraineană. „Nu putem opri războiul, dar putem face tot ce ne stă în putinţă pentru a ajuta procesul de recuperare”, a declarat el jurnalistului de la The Guardian care l-a însoţit. „Putem continua să înţelegem persoanele implicate în acest război şi ceea ce trăiesc ele. Trebuie să menţinem acest lucru în prim-planul atenţiei oamenilor. Sper că această călătorie va ajuta oamenii să înţeleagă, pentru că este uşor să devii insensibil la ceea ce se întâmplă”, a adăugat el.

Prinţul a precizat că a fost invitat iniţial la Kiev de Olga Rudnieva, fondatoarea şi directoarea generală a Centrului de Traumatologie „Superoameni” din Liov, care tratează răniţii amputaţi. El a vizitat centrul în aprilie, dar a întâlnit-o întâmplător pe Olga acum câteva luni în SUA.

„M-am întâlnit cu Olga în New York. A fost o întâlnire întâmplătoare şi am întrebat-o ce pot face pentru a ajuta. Ea mi-a răspuns: „Cel mai mare impact îl poţi avea venind la Kiev”. A trebuit să discut cu soţia mea şi cu guvernul britanic pentru a mă asigura că este în regulă. Apoi a venit invitaţia oficială. În Liov, nu se vede aşa de tare războiul. Este foarte departe, în vest. Este prima dată când vom vedea distrugerea reală provocată de război”, a mărturisit el.

Ucraina a participat pentru prima dată la Jocurile Invictus în 2017, dar entuziasmul şi nevoia pentru această competiţie, fondată de prinţ în 2014 pentru ca veteranii răniţi să participe la evenimente sportive, au crescut dramatic de la începutul conflictului cu Rusia.

Ducele şi-a amintit de primirea pe care echipa Ucrainei a avut-o la jocurile de la Haga, acum doi ani. „A fost remarcabil. Fiecare dintre participanţi a avut de parcurs un drum lung pentru a ajunge la aceste jocuri, dar nimeni din celelalte ţări concurente nu se întorcea la război. De aceea, ucrainenii s-au remarcat. Toată lumea a simţit o legătură imensă cu ei. Unii dintre concurenţi erau retraşi de pe câmpul de luptă şi se întorceau pe câmpul de luptă. Înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că înseamnă foarte mult pentru ei”, a declarat ducele de Sussex.

În timpul vizitei, prinţul urmează să ajungă şi la Muzeul Naţional al Istoriei Ucrainei în cel de-al Doilea Război Mondial. El se va întâlni cu 200 de veterani, care au fost şi ei invitaţi. De asemenea, urmează să se întâlnească cu prim-ministrul ucrainean, Iulia Svîrîdenko.

Călătoria la Kiev îi va oferi şansa de a discuta cu veterani şi de a vedea cu ochii lui o parte din distrugeri, a spus el. Deşi Jocurile Invictus, organizate bienal, au constituit punctul central al activităţii fundaţiei, aceasta şi-a extins programele de recuperare prin sport pentru a oferi oportunităţi de reabilitare dincolo de jocurile propriu-zise, inclusiv prin furnizarea de echipamente sportive în Ucraina.

Citește și: Meghan Markle, nouă declarație care a stârnit antipatia britanicilor. Ce a putut să spună despre codul vestimentar regal

Natalia Kalmîkova, ministrul ucrainean pentru veterani, a declarat că sportul a devenit o funcţie cheie în îngrijirea sănătăţii veteranilor. „Datorită relaţiei noastre cu Fundaţia Invictus Games, am stabilit şi continuăm să dezvoltăm rolul sportului în recuperare în Ucraina şi este motivul pentru care acesta este inclus în strategia politică privind veteranii”, a spus ea. Până în martie anul acesta, peste 22.000 de veterani din toată Ucraina au beneficiat de avantaje precum abonamente la săli de sport şi acces la piscine.