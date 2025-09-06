Antena Căutare
Cum arată acum prințesa Lilibet. Harry și Meghan au publicat o imagine adorabilă cu fetița lor

Fanii lui Harry și Meghan au descoperit, într-o filmare publicată online, cât de mare a crescut prințesa Lilibet și au remarcat un detaliu surprinzător.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 17:45 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 15:53
Ducele și Ducesa de Sussex au împreună un băiețel, Archie, și o fetiță, Lilibet | Getty Images

Ducele și Ducesa de Sussex sunt foarte atenți la intimitatea familiei lor și, de aceea, atunci când publică fotografii sau filmări, acestea sunt fie cenzurate, fie realizate din unghiuri care nu dezvăluie chipurile copiilor.

Cum arată acum prințesa Lilibet

Cei doi au împreună un băiețel, Archie, de 6 ani, și o fetiță, Lilibet, de 4 ani. În ciuda controverselor care i-au înconjurat pe ducii de Sussex, viața lor de familie pare stabilă. Cel puțin asta lasă Meghan să se vadă pe conturile sale oficiale de social media.

Prințul Harry și-a surprins soția cu un tablou dedicat câinelui iubit al familiei, Guy, care a murit recent, după o viață de 10 ani.

Într-un clip video intitulat „Surpriză matinală de la soțul meu”, fanii au putut observa cât de mult a crescut Lilibet pentru vârsta ei. Internauții au remarcat părul ei bogat, care o face să semene cu o adevărată Rapunzel.

Pornind de la părul ei des, internauții au discutat cu cine seamănă mai mult fiica ducilor de Sussex. Când era mică, mulți se întrebau dacă va moșteni trăsăturile mamei sau pe cele ale tatălui. Acum, răspunsul pare să fie mai clar.

Micuța Lilibet seamănă leit cu prințul Harry: are părul roșcat și tenul deschis la culoare.

„Apariția discretă confirmă faptul că fata seamănă mai mult cu tatăl. Putem spune fără dubii în acest moment că Lilibet este fata tatii”, au comentat fanii regalității britanice.

Internauții continuă să-i critice pe Ducii de Sussex

Dincolo de imaginile rare în care ducii de Sussex își arată copiii, fanii nu pierd ocazia să îi critice pentru faptul că nu mai păstrează legătura cu familia regală din Marea Britanie.

„Este mare păcat că Archie și Lilibet nu trăiesc înconjurați de iubirea bunicilor. Poate într-o bună zi, această legătură se va remedia”, spun criticii, conform Cancan.ro.

Prințul Harry se va întâlni în curând cu regele Charles, pentru prima dată după aproape doi ani. Potrivit unor surse de la Palatul Buckingham, o reconciliere între ducele de Sussex și tatăl său este „posibilă”.

Emisarii prințului Harry s-au întâlnit recent la Londra cu reprezentanții regelui, unde au „negociat” detaliile întrevederii, relatează Daily Mail.

Nu se știe cine a făcut primul pas pentru organizarea întâlnirii, însă ulterior o sursă din tabăra „americană” a declarat că există „voință de ambele părți de a îngropa securea războiului”.

Meghan va rămâne în California împreună cu cei doi copii

După 20 de luni de separare, sursa consideră că „momentul este favorabil”, mai ales că regele se află încă sub tratament pentru cancer. Se așteaptă ca întâlnirea să fie doar o discuție simplă, față în față, între un tată și fiul său, și nu un gest grandios sau o întrevedere oficială.

„Intimitatea și demnitatea” întâlnirii au fost, de asemenea, evidențiate ca priorități. Harry urmează să ajungă la Londra pe 8 septembrie, la a treia comemorare a morții reginei Elisabeta a II-a. Tot atunci, el va participa și la ceremonia WellChild Awards – un eveniment caritabil pe care l-a sprijinit constant de-a lungul anilor.

Meghan Markle alături de soțul ei, ambii îmbrăcați în ținute elegante bleumarin
Meghan Markle alături de soțul ei, ambii îmbrăcați în ținute elegante, participând la o emisiune
Prințul Harry alături de Meghan, Ducesă de Sussex, ambii îmbrăcați în ținute elegante

Se pare că soția lui Harry, Meghan Markle, va rămâne în California împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Regele și-a văzut ultima dată nepoții în iunie 2022, când Harry și Meghan s-au întors în Anglia pentru a participa la ceremoniile Jubileului de Platină al regretatei regine.

