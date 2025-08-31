Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Meghan Markle, nouă declarație care a stârnit antipatia britanicilor. Ce a putut să spună despre codul vestimentar regal

Meghan Markle, nouă declarație care a stârnit antipatia britanicilor. Ce a putut să spună despre codul vestimentar regal

Meghan Markle s-a plâns că „a trebuit să poarte dresuri culoarea pielii tot timpul” în perioada în care făcea parte din Familia Regală.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 20:00 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 12:12
Galerie
Ducesa a lansat noi produse „de sezon” pe site-ul ei de lifestyle | Getty Images

Într-o aparentă aluzie critică la adresa Casei Regale, Ducesa a spus că purtarea acestor dresuri „i se părea puțin neautentică” – adăugând că, în urmă cu câțiva ani, nu putea fi „atât de vocală”.

Meghan Markle, nemulțumită de codul vestimentar regal

Totuși, Meghan a fost fotografiată de mai multe ori cu picioarele goale în perioada în care locuia în Marea Britanie, înainte să renunțe la statutul regal și să înceapă o nouă viață alături de Prințul Harry în California.

Vorbind cu Emily Chang de la Bloomberg, cu ocazia promovării celui de-al doilea sezon al emisiunii „With Love”, Meghan a declarat că acum „este pur și simplu ea însăși”, părând să facă o nouă aluzie la viața ei de odinioară în cadrul familiei regale.

Articolul continuă după reclamă

„Era diferit acum câțiva ani, când nu puteam să fiu atât de vocală și trebuia să port tot timpul dresuri culoarea pielii!”, a spus Meghan.

„Hai să fim sinceri, asta nu prea eram eu. Nici măcar nu mai văzusem dresuri de genul ăsta de prin filmele anilor ’80! Mi se părea puțin neautentic”.

Ea a adăugat: „E un exemplu banal, dar e totuși un exemplu al momentelor în care vrei să te îmbraci așa cum simți și să spui lucrurile în care crezi cu adevărat, să te prezinți într-un spațiu într-un mod organic și autentic – asta înseamnă să te simți confortabil în pielea ta. Am avut mai multe capitole de felul acesta în viața mea”.

Ducesa a lansat noi produse „de sezon”

La doar câteva ore după aceste declarații, Ducesa a lansat noi produse „de sezon”, inclusiv o marmeladă de portocale la prețul de 10,83 lire sterline, pe site-ul ei de lifestyle As Ever, afiliat Netflix.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, și-a programat strategic lansarea celor mai noi produse pentru a coincide cu apariția serialului ei în opt episoade, „With Love, Meghan”.

Totuși, la lansarea pe site a intervenit o problemă tehnică: în locul articolelor reale au apărut tricouri generice, cu textul „example product title” și fără descrieri.

Lansarea are loc după debutul celui de-al doilea sezon al serialului ei, care îi are ca invitați pe Chrissy Teigen, John Legend și expertul în modă Tan France, dar care a fost întâmpinat cu recenzii mai degrabă „călduțe”.

Citește și: Detalii din culisele funeraliilor Regelui Charles. Totul e pregătit, inclusiv posibilele roluri ale lui Harry și Meghan

Emisiunea lui Meghan, catalogată drept „stânjenitoare”

Emisiunea, în care Meghan este surprinsă pregătind prăjituri și gătind într-un decor rustic, de tip fermă, a împărțit deja criticii: mulți au catalogat-o drept „regizată”, „forțată” și „stânjenitoare”.

Totuși, fără să se lase descurajată de reacțiile negative, echipa lui Meghan a anunțat că noi produse As Ever vor ajunge în curând pe piață, un newsletter dezvăluind că următoarea lansare, programată pentru a doua zi, va include o „delicioasă cremă de fructe”.

Meghan a mai vorbit și în trecut despre lucrurile la care a trebuit să renunțe pentru a face parte din Familia Regală, precum blogul ei de lifestyle The Tig, pe care l-a închis în aprilie 2017, cu câteva luni înainte de logodna cu Harry.

Ea și-a explicat decizia prin marile schimbări care au venit odată cu intrarea în instituție.

La relansarea brandului ei de lifestyle As Ever, în februarie, Meghan a spus: „As Ever înseamnă, în esență, «așa cum a fost întotdeauna», iar dacă m-ați urmărit încă din 2014 cu The Tig, știți că mi-a plăcut mereu să gătesc, să meșteresc și să grădinăresc – asta fac eu.

Și nu am mai putut împărtăși aceste lucruri cu voi în același fel în ultimii câțiva ani, dar acum pot, așa că, pe măsură ce lucrurile încep să apară treptat, am vrut să aflați de la mine prima dată”.

Meghan Markle îmbrăcată într-o ținută albastră elegantă
Meghan Markle îmbrăcată într-un costum elegant bej
Meghan Markle îmbrăcată într-o ținută complet albă
Meghan Markle îmbrăcată într-o rochie ținută complet albă, elegantă

În 2021, Harry și Meghan au renunțat la rețelele de socializare, după numeroase atacuri și abuzuri din partea trollilor online, relatează Daily Mail.

Alexia Eram a împlinit 25 de ani! Fosta concurentă de la America Express a marcat momentul cu o ședință foto incendiară...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro! Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!
Observatornews.ro Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă Duminica, 31.08.2025, 09:42
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
A părăsit familia regală pentru un om de rând. Cine este Prințesa care se iubește cu un bărbat mai tânăr decât ea
A părăsit familia regală pentru un om de rând. Cine este Prințesa care se iubește cu un bărbat mai tânăr...
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Donatella Versace, de nerecunoscut. Vedeta e complet schimbată după ce a renunțat la unele „proceduri estetice”
Donatella Versace, de nerecunoscut. Vedeta e complet schimbată după ce a renunțat la unele „proceduri estetice”
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența
De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x