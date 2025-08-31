Meghan Markle, nouă declarație care a stârnit antipatia britanicilor. Ce a putut să spună despre codul vestimentar regal

Meghan Markle s-a plâns că „a trebuit să poarte dresuri culoarea pielii tot timpul” în perioada în care făcea parte din Familia Regală.

Ducesa a lansat noi produse „de sezon” pe site-ul ei de lifestyle | Getty Images

Într-o aparentă aluzie critică la adresa Casei Regale, Ducesa a spus că purtarea acestor dresuri „i se părea puțin neautentică” – adăugând că, în urmă cu câțiva ani, nu putea fi „atât de vocală”.

Meghan Markle, nemulțumită de codul vestimentar regal

Totuși, Meghan a fost fotografiată de mai multe ori cu picioarele goale în perioada în care locuia în Marea Britanie, înainte să renunțe la statutul regal și să înceapă o nouă viață alături de Prințul Harry în California.

Vorbind cu Emily Chang de la Bloomberg, cu ocazia promovării celui de-al doilea sezon al emisiunii „With Love”, Meghan a declarat că acum „este pur și simplu ea însăși”, părând să facă o nouă aluzie la viața ei de odinioară în cadrul familiei regale.

„Era diferit acum câțiva ani, când nu puteam să fiu atât de vocală și trebuia să port tot timpul dresuri culoarea pielii!”, a spus Meghan.

„Hai să fim sinceri, asta nu prea eram eu. Nici măcar nu mai văzusem dresuri de genul ăsta de prin filmele anilor ’80! Mi se părea puțin neautentic”.

Ea a adăugat: „E un exemplu banal, dar e totuși un exemplu al momentelor în care vrei să te îmbraci așa cum simți și să spui lucrurile în care crezi cu adevărat, să te prezinți într-un spațiu într-un mod organic și autentic – asta înseamnă să te simți confortabil în pielea ta. Am avut mai multe capitole de felul acesta în viața mea”.

Ducesa a lansat noi produse „de sezon”

La doar câteva ore după aceste declarații, Ducesa a lansat noi produse „de sezon”, inclusiv o marmeladă de portocale la prețul de 10,83 lire sterline, pe site-ul ei de lifestyle As Ever, afiliat Netflix.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, și-a programat strategic lansarea celor mai noi produse pentru a coincide cu apariția serialului ei în opt episoade, „With Love, Meghan”.

Totuși, la lansarea pe site a intervenit o problemă tehnică: în locul articolelor reale au apărut tricouri generice, cu textul „example product title” și fără descrieri.

Lansarea are loc după debutul celui de-al doilea sezon al serialului ei, care îi are ca invitați pe Chrissy Teigen, John Legend și expertul în modă Tan France, dar care a fost întâmpinat cu recenzii mai degrabă „călduțe”.

Emisiunea lui Meghan, catalogată drept „stânjenitoare”

Emisiunea, în care Meghan este surprinsă pregătind prăjituri și gătind într-un decor rustic, de tip fermă, a împărțit deja criticii: mulți au catalogat-o drept „regizată”, „forțată” și „stânjenitoare”.

Totuși, fără să se lase descurajată de reacțiile negative, echipa lui Meghan a anunțat că noi produse As Ever vor ajunge în curând pe piață, un newsletter dezvăluind că următoarea lansare, programată pentru a doua zi, va include o „delicioasă cremă de fructe”.

Meghan a mai vorbit și în trecut despre lucrurile la care a trebuit să renunțe pentru a face parte din Familia Regală, precum blogul ei de lifestyle The Tig, pe care l-a închis în aprilie 2017, cu câteva luni înainte de logodna cu Harry.

Ea și-a explicat decizia prin marile schimbări care au venit odată cu intrarea în instituție.

La relansarea brandului ei de lifestyle As Ever, în februarie, Meghan a spus: „As Ever înseamnă, în esență, «așa cum a fost întotdeauna», iar dacă m-ați urmărit încă din 2014 cu The Tig, știți că mi-a plăcut mereu să gătesc, să meșteresc și să grădinăresc – asta fac eu.

Și nu am mai putut împărtăși aceste lucruri cu voi în același fel în ultimii câțiva ani, dar acum pot, așa că, pe măsură ce lucrurile încep să apară treptat, am vrut să aflați de la mine prima dată”.

În 2021, Harry și Meghan au renunțat la rețelele de socializare, după numeroase atacuri și abuzuri din partea trollilor online, relatează Daily Mail.