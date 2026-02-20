Doliu în lumea filmului! Eric Dane, starul din "Anatomia lui Grey", a murit la vârsta de 53 de ani

Actorul Eric Dane, celebru pentru rolul lui din serialul "Anatomia lui Grey", a murit la doar 53 de ani.

Eric Dane, actorul care a interpretat rolul lui Mark Sloan în serialul popular "Anatomia lui Grey", a murit la vârsta de 53 de ani. | Profimedia

Diagnosticul crunt cu care se lupta a dus la sfârșitul lui mult prea devreme. Eric Dane a lăsat în urmă o soție și două fiice îndurerate.

Actroul a fost diagnosticat cu o boală incurabilă, ALS, o formă de scleroză pentru care nu există tratament.

Eric Dane a murit la vârsta de 53 de ani

Celebrul actor dezvăluise în urmă cu 10 luni diagnosticul crunt pe care medicii i l-au pus și boala s-a agravat foarte rapid.

Eric Dane avea două fiice, pe Billie, în vârstă de 15 ani, și Georgia, în vârstă de 13 ani, alături de soția lui Rebecca Gayheart.

„Am fost diagnosticat cu ALS. Sunt recunoscător că familia mea iubitoare este alături de mine în timp ce parcurgem acest nou capitol”, a declarat el la aceas vreme pentru publicația People.

ALS este cea mai frecventă formă de boală a neuronilor motori. Este o afecţiune degenerativă terminală care face ca pacienții să îşi piardă în timp funcționarea normală a membrelor şi capacitatea de a vorbi, înghiţi şi, în cele din urmă, de a respira independent.

Eric Dane s-a luptat aproape un an cu acest diagnostic crunt și în ciuda simptomelor dificile cu care se lupta, el a continuat să joace în două seriale, sezonul 3 din Euphoria și un episod din Brilliant Minds.

Familia sa a anunțat printr-un mesaj dureros pierderea lui Dane, un actor excepțional care va rămâne mereu în inimile fanilor.

„Cu inimile îndurerate vă anunțăm că Eric Dane a murit joi după-amiază după o luptă curajoasă cu diagnosticul ALS. El și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, soția lui devotată și fiicele sale frumoase, Billie și Georgia, care au fost centrul universului lui. Pe parcursul diagnosticului său de ALS, Eric a devenit un militant pasionat pentru a informa cât mai multă lume despre această boală și a încuraja cercetarea, încercând să aducă o schimbare în viețile altora care au primit același diagnostic. Cu toții îi vom duce dorul și ne vom aminti mereu de el cu drag. Eric își adora fanii și este foarte recunoscător pentru toată dragostea și sprijinu pe care le-a primit”, apare scris în declarația oficială a actorului.

Familia lui Eric Dane se ocupă acum de funerariile regretatului actor care a impresionat o lume întreagă cu talentul său și puterea de a lupta în ciuda diagnosticului dificil.

