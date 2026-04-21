Reacția lui Dan Alexa, întrebat despre presupusa idilă cu Andreea Popescu, după divorțul de Rareș Cojoc. Ce a răspuns antrenorul

S-a aflat reacția lui Dan Alexa atunci când a fost întrebat despre presupusa sa idilă cu Andreea Popescu, după divorțul acesteia de Rareș Cojoc. Antrenorul de fotbal a oferit un răspuns scurt, clar și evaziv, fără a intra în detalii.

Reacția lui Dan Alexa, întrebat despre presupusa idilă cu Andreea Popescu, după divorțul de Rareș Cojoc

După ce, timp de mai multe săptămâni, în spațiul public au circulat numeroase zvonuri legate de o posibilă relație între Dan Alexa și Andreea Popescu, fostul internațional a ales să rupă tăcerea. Acesta a avut o poziție rezervată și nu a dorit să alimenteze speculațiile apărute în presă sau în mediul online.

Nici Andreea Popescu nu a oferit, până în acest moment, o confirmare sau o negare clară a acestor informații, preferând discreția.

Citește și: Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu

Andreea Popescu a trecut recent prin divorțul de Rareș Cojoc, iar imediat după separare au apărut în spațiul public speculații potrivit cărora ar exista deja o apropiere între ea și Dan Alexa. Situația a rămas neclară, mai ales că niciuna dintre părți nu a dorit să comenteze concret zvonurile.

Dan Alexa a fost contactat de jurnalista Mara Bănică, în cadrul unei emisiuni. În discuția telefonică, antrenorul a ales să fie extrem de rezervat, evitând orice declarație care ar fi putut alimenta și mai mult speculațiile din spațiul public.

Citește și: Ce a recunoscut Andreea Popescu, după ce s-a speculat după divorț faptul că ar fi avut o relație cu Dan Alexa. Ce a zis

„Nici nu pot comenta așa ceva”, ar fi declarat Dan Alexa, potrivit surselor citate de presă. Răspunsul său a fost interpretat ca o delimitare clară de zvonurile apărute, fără a confirma însă vreo informație legată de o posibilă relație.

Se mai speculează și că Andreea Popescu i-ar fi făcut o vizită lui Dan Alexa la Timișoara, însă până în acest moment nu există dovezi clare sau confirmări oficiale care să susțină existența unei relații între cei doi. În lipsa unor declarații ferme, situația rămâne la nivel de speculație.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat oficial luni, 20 aprilie. Separarea s-a produs fără conflicte majore și fără dispute legate de bunuri, cei doi având un contract prenupțial semnat înainte de căsătorie.

Citește și: De ce nu a vrut Dan Alexa să participe la Survivor alături de Gabi Tamaș: „M-a căutat și pe mine să merg cu el”

Divorțul s-a finalizat rapid, fără discuții îndelungate privind partajul, iar fosta dansatoare a declarat că nu a avut pretenții asupra bunurilor deținute de fostul său soț. Despărțirea s-a realizat într-un mod amiabil, cei doi alegând să își continue viețile separat, fără scandaluri publice.

În acest context, zvonurile privind o posibilă idilă între Andreea Popescu și Dan Alexa rămân, deocamdată, neconfirmate și fără o bază oficială.