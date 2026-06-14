Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Germania - Curacao. David vs. Goliat, în varianta Mondialului. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, ora 20:00!

Germania - Curacao. David vs. Goliat, în varianta Mondialului. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, ora 20:00!

Germania, una dintre favoritele la câștigarea trofeului, va întâlni Curacao, de la ora 20:00 pe NRG Stadium, din Houston, Texas, în primul meci din grupa E. Partida va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 17:16 | Actualizat Duminica, 14 Iunie 2026, 17:24
Germania - Curacao, cel mai dezechilibrat meci din grupele Campionatului Mondial | Sursa foto: profimediaimages
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

CLICK AICI PENTRU A VEDEA MECIUL LIVE VIDEO!

Selecționata antrenată de Julian Nagelsmann este mare favorită în fața micului stat din America Centrală și nu concepe un alt rezultat decât victoria. Având în vedere că Australia și Qatar au produs deja două mari surprize la acest turneu final, selecționata Curacao nu poate fi văzută ca o victimă singură în meciul cu nemții!

Germania și Curacao este prima partidă a Grupei E din din care mai fac parte Ecuador și Coasta de Fildeș.

Panzerele ajung în Texas într-o formă excelentă, după nouă victorii consecutive, inclusiv un succes cu 2-1 împotriva co-gazdei SUA. Deși doar Brazilia are mai multe titluri mondiale decât nemții, echipa lui Julian Nagelsmann nu este considerată printre marile favorite.

Articolul continuă după reclamă

De partea cealaltă, Curacao reprezintă una dintre surprizele plăcute ale turneului. Condusă de cel mai în vârstă selecționer de la CM2026, Dick Advocaat (78 de ani), cea mai mică națiune prezentă la Mondialul din 2026 s-a calificat după ce a înscris cele mai multe goluri în preliminariile CONCACAF (28).

ECHIPE PROBABILE:

Germania (4-2-3-1): Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlović - Sané, Musiala, Wirtz -Havertz. Selecționer: Julian Nagelsmann

Curacao (4-3-3): Room - Sambo, Gaari, Obispo, Floranus - L. Bacuna, Comenencia, J. Bacuna - Chong, Locadia, Antonisse. Selecționer: Dick Advocaat

Dan Alexa are o favorită clară la Campionatul Mondial 2026. Cu cine ține Gabi Tamaș: „Să fie o surpriză” ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Adrian Mutu, între fosta şi actuala soţie! Imagini rare cu “Briliantul” şi motivul pentru care s-a întâmplat asta Adrian Mutu, între fosta şi actuala soţie! Imagini rare cu &#8220;Briliantul&#8221; şi motivul pentru care s-a întâmplat asta
Observatornews.ro Meserii bănoase pe care nu le vrea nimeni. Salariile ajung la mii de euro pe lună Meserii bănoase pe care nu le vrea nimeni. Salariile ajung la mii de euro pe lună
Antena 3 Nicușor Dan a semnat decretul prin care liberalul Adrian Veștea e noul premier desemnat Nicușor Dan a semnat decretul prin care liberalul Adrian Veștea e noul premier desemnat
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Brazilia - Maroc 1-1. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
Brazilia - Maroc 1-1. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Pronosticul lui Gică Hagi pentru Campionatul Mondial 2026.
Pronosticul lui Gică Hagi pentru Campionatul Mondial 2026. "Arată foarte bine"
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Asaf Avidan a primit cetățenia română: Autoritatea pentru Cetățenie i-a aprobat cererea. „A rămas depunerea jurământului”
Asaf Avidan a primit cetățenia română: Autoritatea pentru Cetățenie i-a aprobat cererea. „A rămas depunerea... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Horoscop săptămânal, 15 - 21 iunie 2026: Renunți la pace pentru a-ți redefini limitele personale
Horoscop săptămânal, 15 - 21 iunie 2026: Renunți la pace pentru a-ți redefini limitele personale Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul Redactia.ro
Cine este Adrian Veştea, premierul desemnat de Nicuşor Dan să formeze Guvernul
Cine este Adrian Veştea, premierul desemnat de Nicuşor Dan să formeze Guvernul Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x