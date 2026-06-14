Germania - Curacao. David vs. Goliat, în varianta Mondialului. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, ora 20:00!

Germania, una dintre favoritele la câștigarea trofeului, va întâlni Curacao, de la ora 20:00 pe NRG Stadium, din Houston, Texas, în primul meci din grupa E. Partida va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 17:16 | Actualizat Duminica, 14 Iunie 2026, 17:24

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Selecționata antrenată de Julian Nagelsmann este mare favorită în fața micului stat din America Centrală și nu concepe un alt rezultat decât victoria. Având în vedere că Australia și Qatar au produs deja două mari surprize la acest turneu final, selecționata Curacao nu poate fi văzută ca o victimă singură în meciul cu nemții!

Germania și Curacao este prima partidă a Grupei E din din care mai fac parte Ecuador și Coasta de Fildeș.

Panzerele ajung în Texas într-o formă excelentă, după nouă victorii consecutive, inclusiv un succes cu 2-1 împotriva co-gazdei SUA. Deși doar Brazilia are mai multe titluri mondiale decât nemții, echipa lui Julian Nagelsmann nu este considerată printre marile favorite.

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De partea cealaltă, Curacao reprezintă una dintre surprizele plăcute ale turneului. Condusă de cel mai în vârstă selecționer de la CM2026, Dick Advocaat (78 de ani), cea mai mică națiune prezentă la Mondialul din 2026 s-a calificat după ce a înscris cele mai multe goluri în preliminariile CONCACAF (28).

ECHIPE PROBABILE:

Germania (4-2-3-1): Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlović - Sané, Musiala, Wirtz -Havertz. Selecționer: Julian Nagelsmann