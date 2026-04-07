Mihaela Rădulescu rupe tăcerea la 8 luni de la pierderea partenerului său. Cum arată primul Paște fără Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu vorbește despre pierderea lui Felix Baumgartner și a mamei sale, la 8 luni de la tragedie. Vedeta transmite un mesaj emoționant de Paște.

Mihaela Rădulescu a rupt tăcerea la 8 luni de la pierderea tragică a partenerului său. După ce, timp de mai multe luni, a ales să poarte doliul în tăcere, Mihaela a decis că este momentul să vorbească deschis despre perioada grea prin care trece.

Pierderea lui Felix Baumgartner și a mamei sale a afectat-o profund. Fosta prezentatoare TV a spus că evenimentele au fost greu de explicat, dar, în cele din urmă, a găsit puterea de a merge mai departe. În astfel de momente, Mihaela încearcă discret să-și reconstruiască viața. Mama sa a murit în luna decembrie 2025, la șase luni după pierderea iubitului său, Felix.

Citește și: Mesajul emoționant transmis de Mihaela Rădulescu la 3 luni de la moartea partenerului ei, Felix Baumgartner

După luni în care Mihaela a preferat să rămână tăcută, aceasta a reflectat asupra perioadei pe care a traversat-o. Pe contul său de Instagram, Mihaela a postat o imagine care a fost surprinsă în trecut chiar de Felix Baumgartner.

„Paște fericit, dragi creștini! Profitați la maximum de momentele frumoase petrecute alături de cei dragi și păstrați-i în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Încercați să faceți cât mai mult bine, este cel mai frumos sentiment. Unii s-ar putea să fie singuri astăzi, nu toată lumea are luxul de a fi alături de familie sau prieteni. Nu fiți triști, mergeți și fiți acolo pentru cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil de bătrâni unde seniorii nu primesc vizite...”

„Există întotdeauna modalități de a învinge orice tristețe, singurătate sau durere. Găsiți calea de a fi buni, plini de compasiune, de ajutor. A trebuit să mă confrunt cu o durere imensă în ultima vreme. Pierderea bărbatului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost... cea mai întunecată perioadă din viața mea. Dar nici pentru o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru ceilalți, știind că mica bucurie pe care o pot aduce altcuiva mă va ajuta la propria vindecare”.

Citește și: Cum a fost surprinsă Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei ei. Vedeta a pierdut cele mai dragi ființe din viața ei în acest an

Am fost tăcută timp de 8 luni, făcând totul în tăcere, primind partea mea de ajutor de la familia mea și de la cei mai buni prieteni pe care i-aș fi putut cere. Și de la străini, oamenii buni de acolo care voiau doar să-și arate sprijinul. Și aceasta este cea mai frumoasă parte din cele mai întunecate vremuri ale oricui...”, a spus Mihaela Rădulescu pe conturile sale de social media.

Mihaela Rădulescu a refuzat să ofere interviuri

Deși a trecut prin momente de cumpănă, Mihaela a dezvăluit că a refuzat orice interviu de presă. Aceasta a preferat să facă bine în discreție. Fosta prezentatoare TV a mai spus că și-a dorit ca oamenii să o recunoască pentru munca și activitatea sa, nu doar ca pe iubita unei persoane faimoase.

„Am refuzat fiecare interviu, nu am vrut să fie despre mine, nu am vrut niciodată să fiu faimoasă ca iubita nimănui, ci prin munca mea, realizările mele, caritatea mea, activismul meu, cărțile mele, contribuțiile mele, sunt atât de mândră. Nu am renunțat niciodată la cine sunt, la ceea ce am muncit atât de mult, nu m-am mulțumit niciodată să fiu doar femeia cuiva, indiferent de câtă dragoste, respect, încredere și siguranță existau din ambele părți. Spun asta ca o reamintire pentru fiecare femeie – cea puternică, independentă, capabilă, inteligentă... și îndrăgostită – nu lăsa pe nimeni să te eticheteze sau să te umilească”, a mai spus Mihaela în online.

Ce sfat de viață a avut pentru comunitatea sa

Chiar dacă trece prin momente grele, Mihaela și-a rupt din timp pentru a oferi un sfat sincer comunității sale din online.

Citește și: Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei

„Luptă mereu pentru ceea ce ești, construiește-ți mereu propriul drum, așa cum am făcut eu, asigură-te mereu că nu vei ajunge pe stradă dacă partenerul tău a plecat. Bazează-te pe tine, rămâi independentă financiar și ripostează atunci când vor încerca să te lipsească de respect, să te umilească, să te discrediteze în fața altora. Există un timp pentru a jeli și un timp pentru a lupta pentru a te întoarce la tine însăți și a vorbi. Femeile românce sunt minunate, apropo. 🇷🇴♥️”

A încheiat Mihaela postarea din online. Aceasta a promis că va continua să-și scrie povestea de viață cu aceeași autenticitate și discreție care au definit-o și până acum.