Ce intervenție secretă și-a făcut Nicoleta Luciu. Trucurile prin care își păstrează tinerețea și stârnește controverse

Nicoleta Luciu impresionează cu un look întinerit la 45 de ani. Ce intervenție estetică secretă a ales și ce meserie avea înainte de celebritate.

Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 16:36 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 16:40
Nicoleta Luciu impresionează cu un look întinerit la 45 de ani. Ce intervenție estetică a ales și ce meserie avea înainte de celebritate. | Antena1/ Hepta
Nicoleta Luciu a atras recent toate privirile cu un look vizibil întinerit. Vedeta afișează un ten proaspăt, luminos și mult mai neted, iar schimbarea nu a trecut neobservată. La 45 de ani, bruneta a intrat rapid în vizorul curioșilor, care s-au întrebat ce proceduri a ales pentru a-și menține aspectul impecabil.

Ce intervenție secretă și-a făcut Nicoleta Luciu

Pielea radiantă și conturul bine definit al feței au stârnit numeroase reacții în mediul online. În plus, zona gâtului și a decolteului pare vizibil mai fermă și întinerită. Se pare că Nicoleta Luciu a optat pentru o intervenție estetică modernă, tot mai populară în ultima perioadă: tratamentele pe bază de polinucleotide, cunoscute și ca „ADN de somon”.

Vedeta a explicat că și-a dorit o îmbunătățire a calității pielii, fără a apela la schimbări artificiale.
„Mi-am dorit ceva care să îmbunătățească calitatea pielii. Nu caut niciodată rezultate artificiale, ci un aspect sănătos, odihnit. Am observat că pielea mea avea nevoie de un plus de susținere, mai ales în zona ochilor și a gâtului”, a declarat aceasta pentru Click.

Nicoleta a subliniat că a ales să trateze mai multe zone, pentru un rezultat armonios.
„Nu mi se pare potrivit să tratezi doar fața și să ignori restul. Gâtul și decolteul spun multe despre vârstă. În fiecare zi după procedură am observat îmbunătățiri. Pielea este mai fină, mai luminoasă”, a mai spus vedeta.

Cum arăta Nicoleta Luciu la 20 de ani și ce meserie avea

De-a lungul timpului, Nicoleta Luciu a bifat mai multe etape importante în carieră, fiind cunoscută ca actriță, cântăreață și model, iar în prezent este activă și în mediul online. Totuși, puțini își amintesc de începuturile sale, dinainte de celebritate.

La doar 20 de ani, vedeta lucra ca asistentă medicală la Spitalul Bagdasar-Arseni, în secția de Terapie Intensivă. Alegerea nu a fost întâmplătoare, ci rezultatul unei pregătiri serioase și al unei pasiuni reale pentru domeniul medical. Nicoleta absolvise un liceu de Matematică-Fizică, iar ulterior a urmat cursuri de specialitate și practică în spitale.

„În clasa a X-a o prietenă mi-a spus că se fac niște cursuri de cruce roși, am mers împreună, ne-am înscris la aceste cursuri care au ținut 2 ani, am făcut practica la chirurgie, la Spitalul Universitar , mi-a plăcut ce am făcut, chiar eram una dintre elevele cele mai sârguincioase, mai exista câte un pacient de care mă legam foarte tare, mă duceam îi făceam tratamentul, îi cumpăram un fruct, mă implicam emoțional. După ce am terminat Liceul, am dat la școala postliceală Victor Babeș. După acești trei ani îmi doresc să devin moașă, să ajut mamele să nască mai ușor, cu un zâmbet, cu o vorbă bună”, spunea Nicoleta Luciu în anul 2000, la Antena 1.

În paralel, își construia și o carieră în modeling, după ce, la 19 ani, câștigase titlul de Miss România 1999. Această combinație între o meserie solicitantă și aparițiile în lumea modei i-a definit începuturile.

Experiența din spital a avut un impact puternic asupra sa, după cum mărturisea chiar ea în trecut, subliniind implicarea emoțională față de pacienți și dorința de a ajuta. Chiar dacă ulterior a ales drumul televiziunii și al divertismentului, perioada în care a lucrat în sistemul medical rămâne o etapă importantă în formarea sa.

