Ce își dorește Lino Golden de la noua parteneră, după divorțul de fosta soție. Artistul nu vrea să își refacă viața sentimentală

Lino Golden a vorbit despre așteptările pe care le are de la viitoarea parteneră, la trei luni de la divorțul de fosta soție. Mai mult, artistul nu este pregătit să își refacă viața sentimentală prea curând.

Lino Golden a vorbit despre așteptările pe care le are de la viitoarea parteneră, la trei luni de la divorțul de fosta soție

Lino Golden și fosta lui soție, Delia Salchievici, au vorbit deschis despre divorțul prin care au trecut în urmă cu puțin timp. Deși sunt persoane discrete, aceștia nu au ezitat să își anunțe fanii că relația lor a ajuns la final.

Despărțirea a intrat în atenția presei după ce artistul și fosta lui parteneră au început să facă acuzații neașteptate. La doar câteva luni de la separarea de cântăreț, Delia Salchievici și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, lucru care a stârnit reacții dure.

În ceea ce îl privește pe Lino Golden, artistul dezvăluie că nu este pregătit să își refacă viața sentimentală. De curând, acesta a fost prezent la un eveniment monden unde a vorbit despre așteptările pe care le are de la noua parteneră. Mai mult, tânărul a venit singur.

Ce își dorește Lino Golden de la viitoarea parteneră

Deși este singur, Lino Golden nu se gândește să înceapă o nouă poveste de iubire prea curând. De altfel, acesta susține că a trecut peste divorțul de fosta soție, însă nu își dorește o nouă parteneră în viitorul apropiat.

Tânărul a mai dezvăluit că vrea pace și iubire în noua relație. Se pare că acesta nu are așteptări prea mari de la noua iubită.

„Cum am zis și mai devreme… să respire, să fie pace, armonie și iubire, atâta tot, nu am nevoie de altceva.”, a mărturisit cântărețul, potrivit viva.ro.

În această perioadă, Lino Golden preferă să se concentreze asupra carierei sale. Artistul a pregătit o mulțime de surprize pentru fanii săi. Acesta urmează să lanseze o nouă piesă alături de Iuliana Beregoi.

„Pregătesc de ziua mea, în octombrie, să lansez, în sfârșit, un album, un single cu Iuliana Beregoi și multe alte piese pe care le-am pregătit în tot timpul ăsta.”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.

De ce s-au despărțit Lino Golden și fosta lui soție, Delia Salchievici

Lino Golden și Delia Salchievici au luat o decizie neașteptată în privința cuplului lor, la doar un an de la căsătorie. Cei doi au hotărât de comun acord că este mai bine să o ia pe drumuri separate.

Nu a fost vorba de infidelitate în relația lor, ci de faptul că aveau principii diferite. Aceștia nu se mai înțelegeau, fapt pentru care au divorțat oficial la începutul lunii iulie.

Lino Golden și fosta lui soție, Delia Salchievici, au avut parte de o discuție calmă despre problemele din relație. Nu au existat certuri sau replici acide între cei doi, iar decizia despărțirii a fost luată de ambii parteneri.

Tensiunile dintre cei doi au început să apară după separare, atunci când tânăra și-a asumat noua relație cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. El este bărbatul care a reușit să o cucerească pe Delia Salchievici după divorțul de Lino Golden.