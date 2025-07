Esteticianul vedetelor, prima declarație după ce a fost surprins cu Delia, fosta soție a lui Lino Golden. Ce a spus Auday Al-Ahmad

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a fost surprinsă cu esteticianul vedetelor, Auday Al-Ahmad. Iată cum a reacționat medicul.

Delia Salchievici și Lino Golden au confirmat recent despărțirea. La doar câteva luni de la divorț, influencerița a fost surprinsă pe o plajă exclusivistă din Mamaia alături de esteticianul vedetelor, Auday Al-Ahmad.

Citește și: Lino Golden, prima reacție după ce au apărut imagini cu Delia alături de un alt bărbat: „Mulțumesc, Doamne, pentru tot”

Cum a reacționat esteticianul Auday Al-Ahmad după ce a fost surprins alături de Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden

Delia și-a reactivat conturile pe rețelele de socializare după o pauză în care s-a regăsit. Aceasta a postat câteva imagini incendiare cu noul său look. Tânăra este blondă acum și a apelat la extensii. De asemenea, nu se sfiește să-și arate trupul tonifiat.

Articolul continuă după reclamă

Ea a petrecut câteva zile pe litoralul românesc, paparazzi au surprins-o alături de medicul estetician Auday Al-Ahmad. Cei dor ar fi fost cazați la același hotel de la malul mării. Deși nu au fost văzuți în ipostaze tandrei, delia și Auday și-au petrecut tot timpul împreună.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Delia Salchievici, confesiuni după despărțirea de Lino Golden. În ce relații au rămas după divorț: „Nu pot să îmi explic” | VIDEO

Medicul estetician, care este foarte popular printre vedete, a avut prima reacție după ce presa autohtonă a speculat că formează un cuplu. Conform declarațiilor acestuia, nu sunt o pereche, însă lasă lucrurile în voia timpului. Delia și medicul estetician s-au cunoscut într-un mediu profesional, însă au ajuns de-a lungul timpului să se cunoască mai bine.

„Am văzut și eu ce s-a scris. Adevărul?! Nu suntem un cuplu. Delia este o femeie interesantă, cu o energie aparte, și da, ne-am cunoscut în context profesional. Ce va fi mai departe? Nu obișnuiesc să comentez lucruri care… încă se scriu. Prefer ca faptele să vorbească. Ce va urma, doar timpul și poate cărțile ei o pot spune”, a declarat esteticianul, conform unei surse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Delia, soția lui Lino Golden, a renunțat la breton și la brunet. Cum arată după ce a apelat la o transformare totală de look

Recent, tânăra a primit un buchet imens de trandafiri. Deși presa a speculat că este vorba de un nou iubit, Delia a negat. Cu toate acestea, a mărturisit că este un bărbat care o curtează, însă nu își dorește o relație: „Nu am un iubit în momentul de față. Într-adevăr le-am primit de la cineva, nu de la Radu (n.r. Lino Golden), dar nu este iubitul meu. E cineva care mă curtează. Nu suntem încă împreună. Nu caut o relație, dar nici nu refuz”, a declarat tânăra.

Citește și: Lino Golden si Delia au divorțat oficial. Care e motivul divorțului și ce au declarat cei doi foști parteneri

Cu ce se ocupă Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden

Delia Salchievici a dezvăluit afinitatea sa pentru oameni, tocmai de aceea a fost atrasă încă de mică de cărțile de tarot. Astăzi ea face acest lucru la nivel profesional. De asemenea, conform biografiei de pe rețelele de socializare, tânăra este și life coach.

„A început totul printr-o prostie. Mă uitam în ochii oamenilor și vedeam lucruri personale. Am făcut asta și față de o persoană care se ocupa cu tarotul. Și așa am început și eu. Fac asta de mică. Nu am spus nimic nimănui de rău. Tuturor care au venit la mine, le-am spus de bine. Întrebarea bărbaților în general este: «M-a blestemat vreo femeie?»” declara ea în trecut, conform unei surse.