Ce mai face „Burlacul” Andrei Andrei, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Și-a găsit jumătatea și a devenit tătic

Andrei Andrei a renunțat la burlăcie și recent, a devenit tăti. Ce mai face și cum mai arată acum bărbatul care a frânt multe inimi în urmă cu 10 ani, în timpul show-ului de la Antena 1.

În urmă cu 10 ani, Andrei Andrei făcea furori în emisiunea „Burlacul” de la Antena 1. În 2015 ânărul spera să își întâlnească marea dragoste, femeia alături de care să își petreacă tot restul vieții, însă nu a ales pe nimeni în finala show-ului. La scurt timp, însă, acesta s-a îndrăgostit și în 2017, a renunțat la burlăcie. Mai mult, recent, Andrei Andrei și soția lui au devenit părinți pentru prima dată.

Ce mai face „Burlacul” Andrei Andrei, la 10 ani după difuzarea emisiunii. A devenit recent tătic

Andrei Andrei și Flory s-au căsătorit la începutul lunii octombrie în 2017. La doi ani de la închierea show-ului Burlacul, acesta s-a îndrăgostit. Fiind pregătit să facă pasul cel mare, el nu a stat demult pe gânduri și a cerut-o în căsătorie pe femeia care îl face ferici și în prezent.

„Am și plâns, am și râs, nici nu mă mai credeam capabil să scot asemenea emoții din mine”, spunea bărbatul, la doar o zi după nuntă, la Antena Stars. „Atunci când am văzut-o în rochie de mireasă, nu am putut să mă abțin”, a dezvăluit la acel moment mirele.

Cei doi, ambii de profesie fotomodel, s-au căsătorit într-un peisaj mirific și au ales un loc exclusivisit. Burlacul Andrei Andrei și soția lui s-au căsătorit pe o plajă din Seychelles, o țară insulară din Africa.

Deși aceștia nu plănuiseră neapărat să își unească destinele, lucrurile au mers atât de bine între ei încât au decis să facă pasul cel mare.

Ulterior, protagonistului show-ului de la Antena 1 s-a retras din lumina reflectoarelor. El a continuat, însă, să creeze conținut pentru urmăritorii săi din mediul online. Acesta este în continuare pasionat de sport și de un stil de viață sănătos și a transformat asta în meserie. Fostul burlac este antrenor personal de fitness, dar contină și cariera de model.

În prezent, Burlacul Andrei Andrei locuiește în Dubai, alături de soția sa și de fiul lor. Pentru că, da, bărbatul a devenit tătic pentru prima dată în urmă cu doar câteva luni.

În urmă cu aproape 5 luni, soția lui a adus pe lume primul lor copil. Cei doi sunt în culmea fericirii și postează adesea imagini din noua lor viață de familie.

Proaspeții părinți au organizat în urmă cu o lună și botezul fiului lor. Micuțul se numește Filip, dar a preluat și prenumele tatălui său.

La petrecere, Filip Andrei a purtat o ținută adorabilă formată din cămasă albă și un costumaș bej cu vestă și pantaloni. De asemenea, părinții lui, au fost două prezențe rafinate. Flory, soția lui Andrei Andrei și-a revenit spectaculos după naștere și are o siluetă de invidiat.