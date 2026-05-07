Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC

Îți mai amintești de Diana Belbiță de la Exatlon? Fosta concurentă a emisiunii are o carieră de succes în Statele Unite Ale Americii. Iată cum arată și cu ce se ocupă acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 12:40 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 14:12
Fosta concurentă de la Exatlon are o carieră de succes în Statele Unite Ale Americii | Capturi YouTube & Instagram
Diana Belbiță se numără printre concurenții care au reușit să impresioneze telespectatorii cu parcursul lor din competiția Exatlon. Aceasta a atras rapid atenția cu ambiția și curajul ei, făcând față celor mai dificile provocări de pe traseu.

În cele din urmă, experiența tinerei în emisiune s-a încheiat după câteva luni departe de casă. La scurt timp de la părăsirea reality show-ul, Diana Belbiță a apărut o perioadă pe micile ecrane ale publicului, iar mai apoi s-a retras din viața publică.

În prezent, fosta concurentă Exatlon duce o viață frumoasă departe de ochii curioșilor. De altfel, tânăra a renunțat la cariera în sport, reprofilându-se într-un domeniu care nu-i este deloc străin.

Ce mai face și cu ce se ocupă Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon

La vârsta de 29 de ani, Diana Belbiță se mândrește cu o carieră de succes în televiziune. Sportiva a renunțat să mai lupte în galele UFC, dar a rămas în luminile reflectoarelor. Puțini sunt cei care știu faptul că fosta concurentă de la Exatlon este analist sportiv în UFC pentru SportsNet.

Tânăra a luat decizia de a se muta în Canada în luna iunie 2019, iar în spatele acestui gest se afla un scop măreț: pregătirea pentru UFC.

„În urmă cu cinci ani am plecat din România fără să cunosc limba engleză. Ieri a fost prima mea zi ca analist sportiv în UFC pentru SportsNet.

Să fac interviuri și să fiu live la TV, vorbind într-o limbă pe care abia am învățat-o, este o provocare uriașă. Cu siguranță voi face greșeli, dar fiecare pas mă va ajuta să învăț și să devin mai bună.”, a spus Diana Belbiță în urmă cu ceva timp, potrivit gsp.ro.

Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, fosta concurentă de la Exatlon nu a ezitat să își țină la curent fanii cu noutățile din viața ei. De curând, aceasta a anunțat că a avut parte de prima zi de muncă în Newark, New Jersey pentru UFC.

„Astăzi sunt Doamna în Roșu”, a mai scris ea pe contul de Facebook.

Postarea ei din mediul online a stârnit o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Aceștia au felicitat-o pentru cariera pe care și-a construit-o, după ce a renunțat să mai lupte în galele UFC.

„Mult succes în tot ceea ce faci, Diana!”, „Felicitări și mult succes pe mai departe!”, „Ești super frumoasă!” sau „Te felicit, ne mândrim cu tine!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor de pe rețelele sociale.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans






