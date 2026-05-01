Bianca, în lacrimi după Survivor. Ce veste a primit concurenta din echipa Războinicilor

Bianca Stoica, concurentă la Survivor România, a izbucnit în lacrimi după ce a aflat o veste devastatoare. Tânăra a lansat un apel umanitar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 01 Mai 2026, 14:56 | Actualizat Vineri, 01 Mai 2026, 14:57
Bianca Stoica a izbucnit în lacrimi după ce s-a întors de la Survivor România. Concurenta din echipa Războinicilor a primit o veste devastatoare imediat după revenirea acasă, o situație care i-a marcat profund reîntoarcerea din competiție.

După experiența intensă trăită în cadrul show-ului, Bianca Stoica a aflat că o persoană extrem de importantă pentru ea se confruntă cu o problemă gravă de sănătate. Revenirea nu a fost deloc una ușoară, ci încărcată de emoții și tristețe. Tânăra a descoperit că unul dintre cei mai importanți oameni din parcursul său educațional, fostul său profesor de educație fizică, trece printr-o luptă dificilă.

Bianca Stoica, una dintre cele mai tinere concurente ale sezonului, s-a remarcat în competiție prin determinare, disciplină și o bună pregătire fizică. Parcursul său nu a fost unul întâmplător, ci construit în timp, cu sprijinul unor oameni care au crezut în potențialul ei încă din perioada liceului. Un rol esențial în formarea sa l-a avut profesorul de educație fizică de la Liceul Teoretic „Șerban Vodă” din Slănic Prahova, cel care i-a ghidat pașii și a încurajat-o să urmeze o carieră în domeniul sportului.

La scurt timp după întoarcerea din Republica Dominicană, Bianca a primit vestea dureroasă că fostul ei profesor, Dumitrache Nicolae, a fost diagnosticat cu cancer. Tânăra a făcut publică situația prin intermediul rețelelor de socializare, unde a redistribuit un mesaj emoționant despre cel care i-a influențat decisiv parcursul.

„Un om luminos, mereu cu zâmbetul pe buze, un chip cald, un suflet blând... colegul nostru, domnul profesor de educație fizică din cadrul Liceului Teoretic «Șerban Vodă» din orașul Slănic Prahova, Dumitrache Nicolae, a primit într-o clipă o lovitură care i-a transformat viața într-o luptă continuă: diagnosticul de cancer. O boală perfidă și cumplită i-a furat bucuria pe care o împărțea zilnic familiei, colegilor și elevilor săi”, se arată în mesajul distribuit de Bianca Stoica.

Diagnosticul a venit brusc și neașteptat, schimbând complet viața profesorului. Pentru familie, colegi și foști elevi, vestea a fost una extrem de dureroasă. Impactul acestei situații s-a resimțit puternic și asupra Biancăi, care nu a rămas indiferentă.

Profund emoționată, tânăra a decis să se implice activ și a lansat un apel umanitar pe conturile sale de social media, în speranța că va putea mobiliza cât mai mulți oameni să ofere sprijin. Gestul său arată nu doar recunoștința față de mentorul care i-a influențat parcursul, ci și dorința de a întoarce binele primit de-a lungul anilor.

