Antena Căutare
Home Lifestyle (P) Care mărci de îmbrăcăminte termică sunt cele mai performante?

(P) Care mărci de îmbrăcăminte termică sunt cele mai performante?

Îmbrăcămintea termică este importantă pentru confortul în sezonul rece, mai ales în timpul activităților outdoor, al drumețiilor, sporturilor de iarnă sau al mișcării în temperaturi scăzute. Cele mai performante mărci de îmbrăcăminte termică oferă, de obicei, un echilibru între termoreglare, evacuarea umezelii, confortul pe piele și adaptarea la diferite niveluri de efort. Printre brandurile luate frecvent în calcul se numără 4F, Odlo, Brubeck, Viking și Helly Hansen.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 17:18 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 17:20
Descoperă totul despre îmbrăcămintea termică | https://unsplash.com/
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Dacă întrebarea este care mărci de îmbrăcăminte termică sunt cele mai performante, răspunsul depinde de utilizarea concretă. Unele branduri se concentrează pe primul strat tehnic pentru efort intens, altele pe confort în drumeții, trekking sau condiții reci. În această categorie, 4F se remarcă printr-o abordare largă și prin posibilitatea de a găsi soluții pentru mai multe tipuri de activitate.

Ce mărci de îmbrăcăminte termică merită luate în calcul?

Dintre mărcile de îmbrăcăminte termică pe care merită să le ai în vedere fac parte 4F, Odlo, Brubeck, Viking și Helly Hansen. Diferențele dintre ele țin în principal de specializare, materialele utilizate, nivelul de izolare și confortul la purtare.

Brand

Caracterul ofertei

Puncte forte

4F

sport, trekking, strat de bază, iarnă

varietate, materiale funcționale, opțiuni pentru activități diferite

Odlo

prim strat tehnic

experiență în lenjerie funcțională

Brubeck

strat de bază și efort intens

construcții tehnice, accent pe termoreglare

Viking

outdoor și sezon rece

soluții pentru munte și activități în frig

Helly Hansen

sporturi outdoor și condiții dificile

orientare tehnică și protecție
Articolul continuă după reclamă

4F – îmbrăcăminte termică pentru activități diferite și condiții variate

4F oferă îmbrăcăminte termică adaptată mai multor tipuri de activități, de la trekking și plimbări în sezonul rece până la sporturi de iarnă și utilizare activă de zi cu zi. În ofertă se regăsesc tricouri termice, colanți, seturi, bluze cu mânecă lungă și alte piese de prim strat care pot fi integrate ușor într-un sistem de îmbrăcare pe straturi.

Unul dintre atuurile 4F este varietatea de soluții. În funcție de model, accentul poate cădea pe evacuarea umezelii, menținerea confortului termic sau elasticitatea materialului. În segmentul lenjeriei de corp și al stratului de bază sunt relevante materialele funcționale care ajută corpul să rămână mai uscat în mișcare, iar în unele produse pot apărea și amestecuri cu lână merino, apreciate pentru termoreglare și confort în condiții reci.

Pentru utilizator, îmbrăcămintea termică performantă nu înseamnă doar căldură, ci și capacitatea de a evita acumularea excesivă a umezelii. Din acest motiv, la 4F sunt importante soluțiile orientate spre confort activ, inclusiv țesături care susțin respirabilitatea și potrivirea pe corp. În funcție de model, pot conta și elemente precum croiala apropiată de corp sau elasticitatea, utile pentru un strat de bază purtat sub polar, softshell sau geacă de iarnă.

Datorită acestei abordări, 4F poate fi o alegere foarte bună pentru cei care caută îmbrăcăminte termică potrivită atât pentru mișcare, cât și pentru condiții reci variate. Dacă scopul este găsirea unor piese funcționale, practice și ușor de adaptat la sezonul rece, 4F este unul dintre brandurile care merită luate în calcul înaintea altora.

Odlo – experiență în stratul de bază tehnic

Odlo este unul dintre brandurile cunoscute pentru specializarea în îmbrăcăminte funcțională și lenjerie termică. Oferta sa este asociată adesea cu primul strat destinat activităților sportive și outdoor în temperaturi mai scăzute.

Poate fi o opțiune potrivită pentru cei care caută un brand concentrat clar pe zona de baselayer.

Brubeck – accent pe termoreglare și confort activ

Brubeck este frecvent menționat în contextul îmbrăcămintei termice și al stratului de bază tehnic. Brandul este asociat cu soluții orientate spre termoreglare, evacuarea umezelii și confort în timpul efortului.

Poate fi relevant mai ales pentru utilizatorii care caută produse dedicate mișcării în sezonul rece.

Viking – alternativă pentru outdoor și frig

Viking dezvoltă o parte importantă a ofertei sale în jurul activităților outdoor și al condițiilor reci. În această categorie apar frecvent soluții pentru drumeții, munte și sporturi de iarnă.

Este o opțiune care poate interesa persoanele orientate în special spre utilizare outdoor.

Helly Hansen – profil tehnic pentru condiții dificile

Helly Hansen este asociat cu îmbrăcăminte funcțională pentru vreme rece, vânt și activități outdoor solicitante. Brandul are o imagine puternic tehnică și este luat în calcul mai ales de cei care caută performanță în medii mai dificile.

Femeie purtând îmbrăcăminte termică

Femeie purtând îmbrăcăminte termică

Cum compari mărcile de îmbrăcăminte termică?

Cele mai importante criterii sunt:

  • materialul,
  • nivelul de izolare,
  • evacuarea umezelii,
  • confortul la purtare,
  • potrivirea pe corp,
  • tipul de activitate.

Activitate

La ce să fii atent?

Drumeție

confort de durată, termoreglare

Trekking

gestionarea umezelii, stratificare

Sporturi de iarnă

izolare și respirabilitate

Mișcare intensă

uscare rapidă, elasticitate

Utilizare zilnică iarna

confort și protecție termică

Ce brand merită ales?

Dacă sunt importante varietatea, caracterul funcțional și posibilitatea de a adapta stratul de bază la mai multe activități, 4F este unul dintre brandurile care merită analizate prima dată. Odlo și Brubeck sunt opțiuni puternice în segmentul specializat, Viking poate fi interesant pentru outdoor, iar Helly Hansen pentru utilizări mai tehnice.

Concluzie: care mărci de îmbrăcăminte termică sunt cele mai performante?

Printre mărcile performante de îmbrăcăminte termică se numără 4F, Odlo, Brubeck, Viking și Helly Hansen. Dacă prioritatea este un echilibru între confort, funcționalitate și aplicabilitate în mai multe tipuri de activitate, 4F este unul dintre brandurile care merită atenție deosebită.

imagine cu barbat purtand imbracaminte termica de culoare rosie

Postare sponsorizată

(P) Ideea care prinde formă pe piele...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Pleca de acasă noaptea” Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana! &#8222;Pleca de acasă noaptea&#8221; Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana!
Observatornews.ro Reacţia unui student la campusul de 32 mil. € al Universităţii Victor Babeş "A depăşit aşteptările, excelent" Reacţia unui student la campusul de 32 mil. € al Universităţii Victor Babeş "A depăşit aşteptările, excelent"
Antena 3 Ce pensie are fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă pentru Ministerul Justiției. "Nu am stabilit-o eu" Ce pensie are fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă pentru Ministerul Justiției. "Nu am stabilit-o eu"
SpyNews Ce a găsit ANAF în garajul unei firme care face afaceri cu statul. Numai una dintre mașini valorează peste 500.000 de euro Ce a găsit ANAF în garajul unei firme care face afaceri cu statul. Numai una dintre mașini valorează peste 500.000 de euro
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Octombrie 2026 vine cu o vibrație rară în numerologie. Ce semnifică numărul-maestru 11 și cine poate resimți mai puternic
Octombrie 2026 vine cu o vibrație rară în numerologie. Ce semnifică numărul-maestru 11 și cine poate resimți...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rețeta mai puțin sofisticată de plăcintă cu dovleac a bunicii. Cu ingrediente simple, dar atent alese vei avea un preparat perfect
Rețeta mai puțin sofisticată de plăcintă cu dovleac a bunicii. Cu ingrediente simple, dar atent alese vei avea...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x