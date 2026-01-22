Antena Căutare
Monica Gabor și Irina Columbeanu, escapadă la New York de ziua de naștere a Irinei. Ce au postat pe rețelele de socializare

Irina Columbeanu a împlinit de curând frumoasa vârstă de 19 ani și a sărbătorit departe de casă.

Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 12:41
Monica Gabor și fiica ei au sărbătorit cea de-a 19-a aniversare a fiicei sale. | Hepta & Instagram

Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, și-a sărbătorit de curând ziua de naștere la împlinirea vârstei de 19 ani.

Irina Columbeanu și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod deosebit, alegând să plece cu mama ei la New York. Este deja cunoscut faptul că Irinuca are o relație specială cu mama ei, Monica Gabor, și se bucură mereu de timp petrecut împreună ori de câte ori au ocazia.

Mesajul emoționant pe care Monica Gabor i l-a transmis fiicei sale, Irina, de ziua ei de naștere

Cele două au plecat într-o escapadă la New York pentru a sărbători așa cum se cuvine cea de-a 19-a aniversare a Irinei.

Monica s-a fotografiat alături de fiica ei și i-a transmis un mesaj special cu ocazia zilei ei de naștere. Tânăra mămică a postat pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu Irina de când era mică, fiind nostalgică și emoționată să vadă că are acum o fată atât de mare.

„La mulți ani, fiica mea iubită. Din momentul în care ai venit în viața mea, m-ai schimbat cu totul pentru totdeauna. Ești cel mai mare miracol al meu, cea mai puternică iubire, cea mai mândră bucurie. Văzându-te pe tine cum crești și te transformi în această femeie frumoasă, puternică, bună și inteligentă care ești astăzi mă umple de emoții pe care nici măcar nu le pot pune în cuvinte. Poți cu tine lumina oriunde mergi și mă înveți iubire necondiționată în fiecare zi. Nu contează cât de departe te poartă viața, tu vei fi mereu copilașul meu, inima mea care respiră în afara corpului meu. Fie ca acest nou an să îți aducă curajul pentru a-ți îndeplini visele, fericire în suflet și iubire care să te înconjoare mereu. Sunt mândră la infinit să îți fiu mamă. Te iubesc mai mult decât pe propia-mi viață. La mulți ani, îngerul meu”, a fost mesajul în engleză al Monicăi pentru fiica ei.

Monica și Irina au postat la Insta Story, dar și pe TikTok mai multe video-uri cu activitățile pe care le-au făcut la New York. Au început ziua mergând la sală pentru o porție sănătoasă de sport și pentru a se menține în formă, apoi au mers la o cofetărie unde au gustat prăjituri alese, special pentru ziua de naștere a Irinei. Monica Gabor și fiica ei au ales apoi să se plimbe pe străzile din New York unde s-au bucurat din plin de ninsoare.

De ziua de naștere a Irinei, ele au ales să se răsfețe, bucurându-se de timp de calitate mamă-fiică.

