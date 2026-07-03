Ce note a luat Mihai Trăistariu la Bac. Mărturisirea artistului i-a surprins pe fani

Ce note au obținut Mihai Trăistariu și Marian Godină la examenul de bacalaureat. Cei doi și-au amintit de rezultatele de la examenul maturității, înainte de afișarea notelor din 2026.

Ce note au obținut Mihai Trăistariu și Marian Godină la examenul de bacalaureat. Cei doi și-au amintit de rezultatele de la examenul maturității, înainte de afișarea notelor din 2026. | Captura/Instagram

Rezultatele examenului de bacalaureat 2026 urmează să fie afișate marți, 7 iulie, iar emoțiile sunt tot mai mari pentru absolvenții de liceu. Cu această ocazie, mai multe persoane publice și-au amintit de perioada în care au susținut examenul maturității și au dezvăluit ce note au obținut. Printre acestea se numără și Mihai Trăistariu, care s-a declarat întotdeauna mândru de rezultatele sale.

Ce note a luat Mihai Trăistariu la Bac

Artistul și-a amintit cu nostalgie de anii de liceu și de examenul de bacalaureat, pe care l-a susținut în urmă cu aproximativ trei decenii. Pentru a nu lăsa loc speculațiilor, Mihai Trăistariu a publicat chiar și diploma de bacalaureat pe rețelele de socializare, unde se poate vedea media obținută.

Cântărețul a absolvit Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Piatra-Neamț, iar rezultatele sale au fost remarcabile. Potrivit diplomei publicate în mediul online, artistul a obținut nota 9,62 la proba scrisă de Limba și literatura română și nota 9,80 la Limba engleză. La Matematică, Educație fizică și la proba orală de Limba și literatura română a fost notat cu 10. Media generală obținută la examenul de bacalaureat a fost 9,88, una dintre cele mai mari de care artistul spune că este și astăzi foarte mândru, a relatat Libertatea.

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Nu doar Mihai Trăistariu a ales să vorbească despre experiența examenului de bacalaureat. Și Marian Godină și-a amintit de perioada liceului și a dezvăluit notele pe care le-a obținut. Polițistul și fostul concurent de la Survivor a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a povestit, cu umorul caracteristic, cum a trecut examenul maturității.

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„Marian cel ce se lupta din greu să treacă clasa avea la română oral 10, la română scris nota 9,80, la matematică, unde fusese meditat în forță, cu hamsii, 8,80, la educație fizică 10 și la biologie 6,85. M-am putut apuca liniștit de învățat pentru admiterea la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina”, a scris Marian Godină pe conturile sale de social media.

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Postarea fostului concurent de la Survivor a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor, mulți apreciind sinceritatea cu care a vorbit despre rezultatele sale și faptul că a demonstrat că o notă mai mică la o probă nu împiedică pe nimeni să își construiască o carieră de succes.

Între timp, absolvenții promoției 2026 trăiesc cele mai intense emoții. Rezultatele examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 7 iulie, iar după publicarea notelor, elevii nemulțumiți vor putea depune contestații, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Pentru mii de candidați, examenul maturității reprezintă un pas important către admiterea la facultate sau către începutul unei noi etape din viață.