Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am distrus o familie..."

Mihai Trăistariu a vorbit fără perdea despre „nebunia vieții lui” în materie de iubire și a explicat cum s-a încheiat povestea lor de dragoste.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 17:17 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 17:51
Mihai Trăistariu a vorbit despre relația avută cu o femeie căsătorită | Captură Facebook, Profimedia, Antena Stars

Mihai Trăistariu a vorbit recent despre o situație controversată prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani, luând prin surprindere pe toată lumea, dar mai ales pe cei care nu știau că a avut o relație cu o femeie mai mare decât el cu 10 ani, care era măritată și avea și o fetiță în vârstă de 13 ani la vremea respectivă.

Cântărețul nu doar că a recunoscut că i-a părut rău pentru ce a făcut, dar a mărturisit și că aceasta a fost nebunia vieții lui atunci când vine vorba despre relații.

Descoperă în rândurile de mai jos cum au ieșit la iveală aceste detalii, cum s-au cunoscut și cine a pus capăt idilei dintre cei doi.

Mihai Trăistariu continuă să surprindă cu poveștile lui de viață, însă ceea ce a dezvăluit recent a uimit pe toată lumea.

Invitat în cadrul unui podcast, artistul s-a deschis în fața moderatorului și a spus tot ce a avut pe suflet.

„A fost o întâmplare. Era căsătorită, dar ea a tras de mine. Avea o fetiță. Făceam canto cu fiica ei, avea vreo 13 ani, și din canto, învățând-o să cânte, după șase luni mama ei m-a luat și mi-a zis: << Mihai, eu sunt îndrăgostită lulea de tine, vreau să avem o relație >>. Și i-am zis << doamnă, nu se poate>>, << Te rog să nu-mi mai spui doamnă, spune-mi pe nume >>.

Era cu 10 ani mai mare, dar arăta bine, era blondă, subțire” spunea acesta, făcând astfel publice informații cu privire la felul în care s-au cunoscut și a început totul.

„Am regretat după că m-am băgat în asta pentru că au fost și acolo la ei mici tensiuni, că a aflat soțul, a fost foarte nasol. A aflat soțul, s-au certat pe acasă. Eu mă simțeam groaznic că am distrus o familie, dar nu s-a distrus familia pentru că s-au reîntors și sunt bine.” a mai explicat el, urmând să dezvăluie și faptul că la un moment dat s-a întâlnit cu aceasta și cu soțul ei pe stradă în timp ce el o ținea de mână pe noua sa parteneră de la acel moment.

„Treceam pe trotuar, eu de mână cu ea, și el de mână cu a lui și ne pândeam unii pe alții. Ne-a bufnit râsul” spunea acesta.

„Ea voia să fugem în America… Unde să fugim? Să trăim povești? Nu am vrut așa. Mi s-a părut imposibil și am rupt relația.” a mai adăugat el, explicând astfel și motivul pentru care a decis să pună capăt idilei.

Colaj foto Mihai Trăistariu
+9
„Asta a fost nebunia vieții mele pe relații.” a mai zis acesta, amuzându-i pe ascultători și nu numai.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
