Mihai Trăistariu a vorbit fără perdea despre „nebunia vieții lui” în materie de iubire și a explicat cum s-a încheiat povestea lor de dragoste.

Mihai Trăistariu a vorbit recent despre o situație controversată prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani, luând prin surprindere pe toată lumea, dar mai ales pe cei care nu știau că a avut o relație cu o femeie mai mare decât el cu 10 ani, care era măritată și avea și o fetiță în vârstă de 13 ani la vremea respectivă.

Cântărețul nu doar că a recunoscut că i-a părut rău pentru ce a făcut, dar a mărturisit și că aceasta a fost nebunia vieții lui atunci când vine vorba despre relații.

Citește și: Câți bani va încasa Mihai Trăistariu în seara de Revelion. Artistul va bate recordul: „Niciodată nu am avut atâtea!”

Descoperă în rândurile de mai jos cum au ieșit la iveală aceste detalii, cum s-au cunoscut și cine a pus capăt idilei dintre cei doi.

Articolul continuă după reclamă

Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am distrus o familie...”

Mihai Trăistariu continuă să surprindă cu poveștile lui de viață, însă ceea ce a dezvăluit recent a uimit pe toată lumea.

Invitat în cadrul unui podcast, artistul s-a deschis în fața moderatorului și a spus tot ce a avut pe suflet.

„A fost o întâmplare. Era căsătorită, dar ea a tras de mine. Avea o fetiță. Făceam canto cu fiica ei, avea vreo 13 ani, și din canto, învățând-o să cânte, după șase luni mama ei m-a luat și mi-a zis: << Mihai, eu sunt îndrăgostită lulea de tine, vreau să avem o relație >>. Și i-am zis << doamnă, nu se poate>>, << Te rog să nu-mi mai spui doamnă, spune-mi pe nume >>.

Era cu 10 ani mai mare, dar arăta bine, era blondă, subțire” spunea acesta, făcând astfel publice informații cu privire la felul în care s-au cunoscut și a început totul.

Citește și: La ce preț se vinde un tablou pictat de Mihai Trăistariu. Artistul s-a gândit să își deschidă o nouă afacere

„Am regretat după că m-am băgat în asta pentru că au fost și acolo la ei mici tensiuni, că a aflat soțul, a fost foarte nasol. A aflat soțul, s-au certat pe acasă. Eu mă simțeam groaznic că am distrus o familie, dar nu s-a distrus familia pentru că s-au reîntors și sunt bine.” a mai explicat el, urmând să dezvăluie și faptul că la un moment dat s-a întâlnit cu aceasta și cu soțul ei pe stradă în timp ce el o ținea de mână pe noua sa parteneră de la acel moment.

Citește și: Mihai Trăistariu vrea să participe din nou la Eurovision. Ce piesă pregătește și ce spune despre ipostaza de jurat

„Treceam pe trotuar, eu de mână cu ea, și el de mână cu a lui și ne pândeam unii pe alții. Ne-a bufnit râsul” spunea acesta.

„Ea voia să fugem în America… Unde să fugim? Să trăim povești? Nu am vrut așa. Mi s-a părut imposibil și am rupt relația.” a mai adăugat el, explicând astfel și motivul pentru care a decis să pună capăt idilei.

Citește și: Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din reclame. Ce sume câștigă solistul atunci când nu e pe scenă

„Asta a fost nebunia vieții mele pe relații.” a mai zis acesta, amuzându-i pe ascultători și nu numai.