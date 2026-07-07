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Harta mediilor de 10 la Bacalaureat 2026. În ce județe s-au obținut cele mai multe note de 10

Rezultatele la Bacalaureat 2026 arată o creștere semnificativă a mediilor maxime. 45 de elevi au obținut media 10, aproape dublu față de anul trecut. Vezi distribuția pe județe și calendarul contestațiilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 12:53 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 12:55
Rezultatele la Bacalaureat 2026: 45 de elevi au obținut media 10. Numărul mediilor maxime s-a dublat față de anul trecut | Hepta
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Rezultatele la Bacalaureat 2026 aduc motive de bucurie pentru mii de absolvenți de liceu și familiile acestora. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, 45 de candidați au încheiat examenul național cu media generală 10, aproape dublu față de anul trecut, când doar 23 de elevi au obținut performanța maximă.

Harta mediilor de 10 la Bacalaureat 2026

Rezultatele afișate sunt cele înregistrate înainte de soluționarea contestațiilor și confirmă o evoluție pozitivă față de sesiunea din 2025. Datele publicate și citate de Edupedu arată că promoția din acest an a înregistrat un număr mai mare de medii maxime, dar și o concentrare ridicată a notelor foarte bune.

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Conform Ministerului Educației și Cercetării, cei mai mulți candidați au obținut medii cuprinse între 9,00 și 9,49. În total, 16.217 absolvenți s-au încadrat în acest interval, acesta fiind cel mai numeros segment dintre toate mediile obținute la examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2026.

Bucureștiul conduce clasamentul mediilor de 10

Capitala ocupă primul loc la numărul mediilor maxime. În București, 12 candidați au obținut media 10, față de doar opt anul trecut.

Pe locurile următoare se află județul Cluj, cu patru medii de 10, și județul Iași, unde trei elevi au încheiat examenul cu media maximă.

Câte două medii de 10 au fost înregistrate în județele Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Dâmbovița, Hunedoara, Buzău și Dolj.

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De asemenea, câte o medie de 10 a fost obținută în județele Sibiu, Mureș, Argeș, Prahova, Arad, Timiș, Gorj, Constanța și Olt.

Când pot fi depuse contestațiile

Rezultatele publicate sunt provizorii și pot fi modificate în urma contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții au posibilitatea să își vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora.

Potrivit calendarului oficial, cererile pentru vizualizarea lucrărilor pot fi depuse pe 7 iulie, iar contestațiile pot fi înregistrate în perioada 7-9 iulie 2026. Rezultatele finale vor fi afișate după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor.

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Creșterea numărului de medii de 10 și a rezultatelor foarte bune arată o evoluție pozitivă față de anul precedent și confirmă performanțele obținute de absolvenții promoției 2026 la examenul de Bacalaureat.

Model de cerere oficială pentru contestație și pentru vizualizarea lucrării la Bacalaureat 2026. Cum decurge totul...
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