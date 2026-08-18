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Mireasa, sezon 14. Un concurent a divorțat cu nici o lună înainte de a veni în competiție: „Am o fiică de 3 ani”

Mircea din sezonul 14 Mireasa a povestit că este proaspăt divorțat și că are o fetiță de 3 ani. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 16:56 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 17:11
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Mircea le-a spus băieților că soția lui l-a înșelat și că el a vrut divorțul. Acum, concurentul susține că se așteaptă ca fosta soție să intervină în direct și să vrea să-i facă rău. De asemenea, Mircea a spus că are o fiică de 3 ani, însă nu ar accepta o viitoare parteneră care are un copil. Băieții au fost frapați de această afirmație și l-au întrebat de ce nu ar accepta o parteneră care e mamă, dacă și el este tată, iar răspunsul lui Mircea a fost că a văzut la fosta soție cum și-a îndreptat toată atența către copil și nu ar vrea acest lucru de la viitoarea parteneră, pentru că „și bărbatul are nevoie de atenție”.

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Mircea spune că pe 27 iulie au divorțat oficial, iar el a aflat că îl înșela din aprilie.

„M-a dus cu zăhărelul că totul o să fie în regulă, când în mintea ei era altceva. În mintea ei era alt bărbat. Eu nu mai existam. Și eu de ce să-i acord ei atenție dacă m-a mințit din aprilie până în iunie. Spunea că a ieșit doar la o cafea, când, de fapt, au parcurs toate etapele”, a povestit Mircea.

Colaj cu concurenții Mireasa
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