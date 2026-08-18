Mireasa, sezon 14. Andreea a plâns în prima zi de competiție. Anne-Mary: „Stai acasă! Nu veni aici să-mi faci capul calendar”

Andreea a plâns în prima ei zi în casa Mireasa, fiindu-i foarte dor de casă. Anne-Mary nu a fost prea înțelegătoare văzându-i lacrimile.

Andreea a încălcat regulamentul cerându-le fetelor să o nominalizeze la eliminare, însă nu a primit sacnțiune fiind prima zi.

„Eu nu o să rezist aici. Mi-e dor de mami. Nu pot să trăiesc așa. Eu nu fac față, nu pot. Eu am încercat să fiu foarte tare, dar eu nu vreau să rezist aici. Nu vreau să par exagerată sau să dramatizez. Vă rog să mă votați prima. Eu nu pot. Doamna Flori seamănă cu mami”, a spus Andreea în lacrimi.

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Andreea a plâns în prima zi a ei în casa Mireasa. Ce fată nu i-a înțeles lacrimile: „Stai acasă! Nu veni aici să-mi faci capul calendar!”

În timp ce unele fete au mângâiat-o, au existat și voci critice. De pildă, Anne-Mary nu a fost sensibilizată de emoțiile colegei: „N-am nimic cu nimeni. Dar eu nu mai pot să aud încontinuu vai. Eu nu sunt o fire empatică, sunt o fire mai rece. Dacă cineva plânge, pe mine mă enervează. Nu mai plânge, ce-ai!? Dacă știi că ești prea mic și știi că nu poți să stai fără mamă, atunci stai acasă, nu veni aici să-mi faci capul calendar”, a spus Anne-Mary pe terasă.

Văzând în direct ce a spus Anne-Mary despre ea, Andreea a plâns din nou și a precizat că nu se aștepta la o așa reacție, având în vedere că „Anne-Mary este o pisicuță” în fața lor. De asemenea, Andreea a ținut să spună că așa este ea și că nu știe cum altfel decât prin lacrimi își poate exterioriza emoțiile.

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