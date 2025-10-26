Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea. Cum decurg pregătirile pentru marele eveniment

Andreea Bălan (41 de ani) și Victor Cornea (32 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se pregătesc ca, peste câteva luni, să devină soț și soție.

Artista a dezvăluit cum va proceda cu numele de familie după marele eveniment.

Ce nume va purta Andreea Bălan după nuntă

Cântăreața a vorbit despre nunta planificată pentru anul 2026. Andreea Bălan a precizat că data exactă a evenimentului va fi anunțată în scurt timp, când toate detaliile vor fi stabilite. Artista a mai mărturisit că își va păstra numele de familie, dar va lua și numele viitorului ei soț, Victor Cornea.

„Rămân Andreea Bălan, dar voi lua și numele lui”, a afirmat cântăreața.

Andreea Bălan a spus că ea și logodnicul ei vor anunța în curând data nunții. Cert este că evenimentul va avea loc după 1 martie 2026, dată la care artista are programat concertul de la Sala Palatului.

„Vom anunțat data nunții în curând, în exclusivitate. După Sala Palatului (va avea loc nunta – n.r.). Le luăm pe rând. Sala Palatului este pe 1 Martie. După aceea urmează nunta”, a mai spus vedeta.

După mai multe dezamăgiri în dragoste, Andreea Bălan trăiește din nou emoția iubirii, alături de bărbatul care urmează să-i devină soț. Artista și Victor Cornea sunt împreună de mai bine de un an și jumătate și s-au cunoscut pe rețelele de socializare, după ce tenismenul i-a trimis un mesaj care i-a atras atenția.

„Aici, pentru că Victor mi-a scris la un filmuleț despre spiritualitate, pentru că m-a complimentat la un filmuleț care nu avea nicio legătură cu aspectul, cu brandul meu, concertele, cu o ținută sexy, mi-a atras atenția. Am vorbit despre spiritualitate, tenis, disciplină și așa am ajuns să ne cunoaștem mai bine”, povestea ea pe Youtube.

Artista cântă despre „Fericire” în noua ei piesă

Andreea Bălan lansează cea de-a doua colaborare cu hitmakerul Costi – piesa „Fericire”, un mix plin de energie, cu influențe pop-balcanice moderne, un adevărat imn al stării de bine, acompaniat de un videoclip plin de culoare și dinamism.

Melodia, compusă de Costi pe versurile lui Ionuț Bacula, transmite un mesaj profund despre echilibru interior, iubire, speranță și împlinire – teme care reflectă perfect evoluția personală și artistică a Andreei Bălan.

Este genul de melodie care te face instant să zâmbești și să dansezi, relatează rador.ro. Videoclipul completează perfect energia piesei, fiind un spectacol vizual plin de culoare, dinamism și coregrafii originale, în stilul inconfundabil al artistei.

Single-ul deschide drumul către concertul său intitulat „Fericire”, care va avea loc pe 1 martie 2026, la Sala Palatului, chiar de Mărțișor. Va fi un show grandios, în care muzica live, dansul și emoția se vor împleti într-o poveste despre transformare, vindecare și puterea de a renaște.

Cu o carieră care se întinde pe mai bine de două decenii, Andreea Bălan s-a remarcat prin show-urile sale spectaculoase, în care îmbină muzica, dansul și conceptele vizuale într-o experiență memorabilă pentru public.

De-a lungul anilor, artista a lansat numeroase hituri, precum „Trippin’”, „Like a Bunny”, „Prinde-mă, aprinde-mă”, „Așa de frumos”, „Mă doare fără tine”, „Uită-mă” (feat. Cortes), „Stele căzătoare”, „Soare după nori”, „Copilărie” și „O viață și un minut”.