Adevărul despre poza cu soția lui Dorian Popa însărcinată. Cum i-a păcălit pe fani și ce a dezvăluit artistul: „Ne dorim"

Dorian Popa a stârnit curiozitatea fanilor după ce a publicat o poză cu soția lui, Andreea, însărcinată. Iată care este adevărul despre postarea artistului de pe rețelele sociale.

Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 13:43 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 15:05
Dorian Popa a stârnit curiozitatea fanilor după ce a publicat o poză cu soția lui, Andreea, însărcinată | Instagram & Captură InstaStory

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Dorian Popa este destul de activ pe rețelele sociale. Artistul preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața lui, motiv pentru care postează des.

De curând, vloggerul a distribuit pe contul de Instagram o fotografie ce a generat un val de reacții în mediul online. Acesta a pus o poză cu soția lui, Andreea, care pare însărcinată. Toți s-au întrebat dacă Dorian Popa așteaptă sau nu un copil.

Un lucru este cert, postarea lui a pus pe gânduri fanii. Unii s-au lăsat păcăliți de cântăreț, în timp ce alții și-au dat seama imediat că la mijloc se află inteligența artificială.

Care este adevărul despre poza cu soția lui Dorian Popa însărcinată

Adevărul este că Dorian Popa s-a folosit de AI să genereze o imagine în care soția lui, Andreea, să fie însărcinată. Tehnlogia a făcut o treabă excelentă, motiv pentru care poza pare foarte reală.

După ce a uimit pe toată lumea cu fotografia lui, cântărețul a făcut o dezvăluire neașteptată despre planurile sale de viitor. Mai mult, acesta a confirmat că partenera lui nu este însărcinată, însă își doresc să devină părinți.

Puțini sunt cei care știu că vloggerul și soția lui se pregătesc intens pentru această etapă importantă din viața lor.

Citește și: Dorian Popa a plâns în fața magistraților. Ce a spus influencerul despre faptul că a condus sub influența substanțelor interzise

„Ne dorim. Ne pregătim intens. Sperăm să ne binecuvânteze Dumnezeu. Deocamdată era doar o poză trimisă de niște prieteni care au trecut prin asta deja și ne-au trimis-o, făcută cu AI, ca să ne motiveze”, a dezvăluit Dorian Popa, potrivit spynews.ro.

Dorian Popa și iubita lui, Andreea, s-au căsătorit în Maldive

Dorian Popa a trecut printr-o transformare neașteptată de când a cunoscut-o pe Andreea. Superba brunetă a reușit să-l cucerească pe artist cu frumusețea deosebită și felul ei carismatic.

Citește și: Dorian Popa a trecut printr-o operație care a durat aproape 7 ore. Cum se simte și despre ce intervenție este vorba

De asemenea, vloggerul nu a stat prea mult pe gânduri și a cerut-o de soție la scurt timp după ce au format un cuplu. În plus, nunta nu a întârziat să apară. Cei doi s-au căsătorit într-un cadru restrâns pe o plajă din Maldive. Marele eveniment a avut loc în mare secret, însă Dorian Popa nu a uitat să le dea vestea și fanilor săi.

Colaj cu Dorian Popa și soția lui, Andreea, în două ipostaze diferite
+2
Mai multe fotografii

