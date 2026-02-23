Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 

Kate Middleton și Prințul William au oferit o demonstrație de eleganță și rafinament, îmbrăcați în ținute asortate, la gala premiilor BAFTA Film Awards de duminică.

Îmbrăcați în ținute complementare (centura burgundă a rochiei Gucci a lui Kate se potrivea perfect cu sacoul de catifea al lui William), cuplul a pășit pe covorul roșu al Royal Festival Hall din Londra pentru echivalentul britanic al premiilor Oscar.

Kate Middleton, apariție ravisantă la premiile BAFTA, alături de prințul William

La premiile BAFTA din 2026 Kate Middleton a pășit pe covorul roșu într- o rochie personalizată din șifon Gucci în nuanțe de lilia. Prințesa și-a accesorizat rochia personalizată cu bijuterii importante: cerceii Grenville Chandelier și brățara cu diamante a reginei Mary. De asemenea, a purtat o geantă Prada Raso Minaudière în nuanța burgundy și pantofi cu toc din cristal Gianvito Rossi, potrvit Vogue.

Prezența lor nu a fost complet neașteptată, William fiind în prezent președintele Academiei Britanice de Film și Televiziune (BAFTA).

Ținuta prințesei de Wales a continuat lunga tradiție a acesteia de a reutiliza rochii purtate la apariții publice anterioare, ea purtând anterior rochia Gucci la un eveniment din Londra în 2019, potrivit CNN.

La ultima sa apariție la premiile BAFTA din 2023, ea a purtat aceeași rochie Alexander McQueen pe care o purtase la ceremonia de acum patru ani (deși detaliile florale de pe umeri fuseseră înlocuite cu țesătură albă drapată). La premiile din 2020, ea a optat pentru o rochie brodată în auriu și alb, tot de Alexander McQueen, pe care o purtase pentru prima dată în 2012.

Kate Middleton și Prințul William, apariție publică de mare amploare, la scurt timp de la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor

Anul acesta, prințul și prințesa de Wales au marcat a doua apariție publică de mare amploare a membrilor familiei regale de rang înalt de la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, suspectat de abuz în serviciu.

Apariția vine la doar câteva zile după ce Mountbatten-Windsor, unchiul prințului William, a devenit primul membru al familiei regale britanice arestat în istoria modernă. Fostul prinț Andrew, care a negat toate acuzațiile anterioare, dar nu a comentat ultimele afirmații, a fost eliberat după ce a petrecut mai mult de 10 ore în custodia poliției.

În înregistrările video de pe covorul roșu, se poate auzi un participant întrebând cu voce tare dacă monarhia este „în pericol”, deși cuplul regal a trecut pe lângă reporteri fără să comenteze. Întrebat dacă a văzut filmul nominalizat la categoria „Cel mai bun film”, „Hamnet”, înainte de a se așeza la locurile lor, William le-ar fi spus celor doi invitați: „Trebuie să fiu într-o stare destul de calmă, iar în acest moment nu sunt”, potrivit BBC.

