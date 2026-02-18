Antena Căutare
Ce reacție a avut Mihai Trăistariu atunci când a descoperit că cineva l-a înscris la emisiunea Insula Iubirii

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 13:34 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 15:54
Descoperă ce reacție a avut artistul când a aflat că a fost înscris la Insula Iubirii | capturi antena stars/Antena 1

Mihai Trăistariu a avut parte de o surpriză de proporții atunic când a primit un mesaj prin care era anunțat faptul că a fost înscris la emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1. Descoperă ce reacție a avut artistul, atunci când a realizat acest lucru.

Ce reacție a avut Mihai Trăistariu atunci când a descoperit că cineva l-a înscris la emisiunea Insula Iubirii

Nu mai este o noutate faptul că Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România și unul dintre puținii care se pot lăuda cu hituri apreciate chiar și la zeci de ani distanță de la lansare. Recent, acesta a avut parte de o surpriză de zile mari atunci când a descoperit, prin intermediul unui email, faptul că cineva l-a înscris la emisiunea Insula Iubirii.

Artistul a arătat dovada cu mesajul de confirmare primit:

„Bună ziua, Mihai Trăistariu, formularul dvs a fost trimis cu succes în sistem. Numărul dvs de identificare din sistem est: 45344. Salvați-vă numărul de identificare din sistem, deoarece acesta va fi numărul dumneavoastră de identificare pe parcursul procesului de candidare la spectacol. Vă mulțumim, echipa Insula Iubirii – sezon 10”, scria în respectivul email primit.

Iată și ce reacție a avut Mihai Trăistariu, după ce a descoperit mesajul:

„S-a dilit lumea de tot!

Acu' ... m-au înscris și la Insula Iubirii!

Ia uite ce mail am primit!

Bey... terminați cu mișto-urile!&#129315;”, a fost mesajul transmis de Mihai Trăistariu pe pagina sa oficială de Facebook.

Mai mult decât atât, se pare că nu este singura emisiune la care a fost înscris. Potrivit artistului, cel mai probabil acest lucru a fost făcut de către cineva care îi știe atât adresa de email, cât și numărul de telefon, adică o persoană apropiată, au informat cei de la cancan.ro.

colaj foto cu mihai trăistariu

„Bine, mă...Hai... faceți mișto acu' ... până nu mai găsiți emisiuni! &#129315;&#129315;&#129315;”, a glumit artistul, care a dat dovadă de simț al umorului.





Comentarii





