Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express

Au fost anunțați concurenții celui mai nou sezon al emisunii Asia Express. Printre ei se numără și Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, care se vede pe Antena Stars.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

Alături de buna ei prietenă, Oana Tomoiagă, Mirela Vaida va porni în cea mai mare aventură pe care a trăit-o până acum pe micile ecrane.

Ce se va întâmpla însă cu emisiunea Acces Direct, pe care Mirela o prezintă pe Antena Stars?

Cine va prezenta Acces Direct după plecarea Mirelei Vaida în Asia Express

Ei bine, emisiunea va continua de luni până vineri, pe Antena Stars și în AntenaPLAY, iar rolul de gazdă îl va prelua Adrian Velea, care va primi ajutorul Alinei Petre, specialist și invitat permanent deja la Acces Direct. Fanii emisiunii rămân pe mâini bune, așadar.

Cât despre Mirela, ea va merge în Uzbekistan și China alături de cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, alături de care va trece prin bune și rele, așa cum se întâmplă la Asia Express.

„Uneori, în viaţă, ajungi într-un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale... Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine”, a spus Mirela.

Despre noul sezon "Asia Express - Drumul Mătăsii"

Asia Express sezonul nouă — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează.

Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne — de la oraşe extrem de dezvoltate la soluţii high‑tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într‑o lume în care tradiţia şi inovaţia se intersectează la tot pasul.