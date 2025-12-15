Ce se întâmplă cu Mariana Moculecu la mai bine de o lună de la moartea lui Horia Moculescu. Unde vrea să se mute: „Merit să am...”

Mariana Moculescu a luat o decizie neașteptată la mai bine de o lună de la moartea fostului ei soț, Horia Moculescu. Se pare că aceasta își dorește să se mute în casa regretatului compozitor, alături de fiica ei.

Mariana Moculescu a luat o decizie neașteptată la mai bine de o lună de la moartea fostului ei soț, Horia Moculescu | Captură Antena 1 & Hepta

Horia Moculescu s-a stins din viața pe data de 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Marele compozitor a lăsat în urma lui multe lacrimi și o fiică îndurerată. Nidia a suferit mult după ce tatăl său a pierdut lupta cu boala.

La aproximativ o lună de la moartea acestuia, Mariana Moculescu a luat o hotărâre surprinzătoare. Se pare că aceasta vrea să revină în apartamentul în care a locuit alături de fostul soț. De asemenea, aceasta susține că merită să se mute în casa pentru care a plătit din banii părinților ei.

Care este adevăratul motiv pentru care Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul regretatului Horia Moculescu

Deși consideră că i se cuvine să se mute în apartamentul regretatului compozitor, Mariana Moculescu are un alt motiv pentru care apelează la acest gest: fiica ei. Aceasta îi duce grija Nidiei, deoarece nu poate trece peste moartea tatălui ei.

„Legat de casă, da, cred că merit să am partea mea deoarece a fost plătită din banii și munca părinților mei. Fiica mea are nevoie de mine aproape și de Dumnezeu. Are nevoie de regăsire. Vom vedea ce se va întâmpla cu acest apartament. Eu detest sa merg în Tribunale, fostul soț m-a târât toată tinerețea în tribunale și poliții. Îmi reamintesc de toate traumele ce mi s-au întâmplat”, a povestit Mariana Moculescu, potrivit click.ro.

De asemenea, fosta soție a lui Horia Muculescu nu a reușit să vorbească încă despre succesiune cu fiica ei.

„Nu am întrebat-o pe Nidia nici despre succesiune, nici despre testament, nici dacă voi locui împreună cu ea. Vorba mamei mele: „Vreți să vă spun eu cine e Mariana? Mariana este Boier Bibescu, nu vrea nimic, nici haine, nici case!”. Dacă eu și Nidia vom avea o relație foarte strânsă pe viitor? Sper ca ea să iasă din vraja neagră, vraja rea!”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.

Unde se află lucrurile Marianei Moculescu din apartamentul în care a locuit alături de Horia Moculescu

Mariana Moculescu a mai dezvăluit că lucrurile sale din apartamentul de lângă Cișmigiu au fost scoate de către regretatul compozitor, pe când ea se afla în străinătate. Toate bunurile ei din casă s-ar afla acum în beciul blocului.

„Lucrurile mele se află acum în beciul blocului. Pentru că atunci când eu am fost forțată să părăsesc România, imediat după ce am plecat, a avut loc o executare silită în 2013.

În lipsa mea, împreună cu un executor judecătoresc și doi martori, Moculescu m-a evacuat din cele două camere cumpărate de mine. Le-am cumpărat de la A.F.I. achitând 30% aconto și apoi timp de 8 ani rate lunare. Suspect, în lipsa mea, abia în anul 2015 am pierdut partea mea de locuință prin instanță pierzând totodată și banii achitați”, a mai dezvăluit fosta soție a lui Horia Moculescu.