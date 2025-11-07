Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră

Deși nu este o prezență constantă în lumina reflectoarelor, Nidia, fiica Marianei și a lui Horia Moculescu, a atras atenția publicului prin evoluțiile sale muzicale și relațiile controversate cu părinții săi.

Nidia Moculescu nu este un nume străin pentru publicațiile mondene din România | Agerpres

Nidia Moculescu, fiica celebrului compozitor Horia Moculescu și a Marianei Moculescu, a atras atenția presei mondene încă de la o vârstă fragedă, atât datorită veleităților ei muzicale, cât și pentru povestea vieții personale marcate de dificultăți.

Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu

Moștenitoare a talentului muzical al tatălui său, Nidia a demonstrat calități vocale remarcabile la Festivalul Mamaia 2024, unde a urcat pe scenă alături de Horia. Mama sa, Mariana, și-a exprimat mândria față de momentul artistic, însă cariera muzicală a Nidiei a fost influențată de decizia de a reveni la București pentru a locui cu tatăl, care obținuse custodia, renunțând astfel la studiile muzicale la Liceul de Muzică din Galați.

În prezent, Nidia cântă într-un local din București, având un venit modest. Ea refuză competiția acerbă din lumea artistică și preferă să păstreze o atitudine modestă și blândă.

Viața personală tumultuoasă a Nidiei Moculescu

Viața personală a Nidiei a fost marcată de o ruptură în logodnă, când a decis să renunțe la relația în care nu se regăsea. În plus, a existat un conflict public cu mama sa, Mariana, care a depus o plângere penală împotriva fiicei, acuzând-o de consum și trafic de droguri—aferente acuzații care au fost clasate de procurori.

Nidia recunoaște că folosește somnifere prescrise ca parte a unui tratament, dar neagă acuzațiile de droguri, criticându-și mama pentru lipsa de susținere și pentru acuzații bazate doar pe zvonuri.

În ciuda acestor conflicte, relația dintre Nidia și mama sa s-a îmbunătățit recent, cele două făcând pași spre împăcare, iar Mariana exprimând dorința de a avea o întâlnire pentru a discuta și sfătui.

Legătura Nidia-Horia Moculescu însă rămâne puternică; ea locuiește cu tatăl său și îi oferă sprijin în contextul problemelor sale de sănătate. Nidia povestește cu afecțiune momentele petrecute împreună și felul în care își îngrijește tatăl, evidențiind o legătură familială strânsă și iubitoare.

”Tata e tata. Pentru mine nu e Horia Moculescu. Pentru mine e tata. Normal că îmi crește inima, când văd câtă lume îl admiră, dar e ciudat să mi-l imaginez ca pe marele compozitor Horia Moculescu! Locuim împreună, gătim împreună, am grijă de el, dar bucătarul este el, de departe! Mâncarea mea preferată, făcută de el, este pilaful”, povestea Nidia, acum ceva timp pentru Playtech.ro.