Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori

Horia Moculescu și-a ținut viața amoroasă departe de ochii curioșilor, motiv pentru care puțini sunt cei care știu că marele compozitor a fost căsătorit de patru ori. Iată cine a au fost femeile care i-au marcat viața.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 14:12 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 15:40
Horia Moculescu și-a ținut viața amoroasă departe de ochii curioșilor, motiv pentru care puțini sunt cei care știu că marele compozitor a fost căsătorit de patru ori | Agerpres și Hepta

O veste tristă a îndoliat România astăzi, 12 noiembrie 2025. Horia Moculescu s-a stins din viața la vârsta de 88 de ani, după ce a fost internat în stare gravă la Institutul Clinic Matei Balș din București.

Anunțul dureros a fost făcut chiar de fiica acestuia, Nidia Moculescu, care a transmis un mesaj copleșitor despre pierderea tatălui ei.

În ultima luni din viață, Horia Moculescu s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Mai mult, marele compozitor se afla în comă, iar medicii erau rezervați în ceea ce privește recuperarea lui.

Cu cine s-a iubit regretatul Horia Moculescu. Marele compozitor a fost căsătorit de trei ori

Horia Moculescu a avut o carieră de succes și o viața amoroasă pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor. Deși a fost un nume celebru în industria artistică, marele compozitor a fost rezervat în ceea ce privește familia și femeile care i-au marcat existența.

Puțini sunt cei care știu că Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori. Mariana Moculescu, ultima soție a compozitorului, a scos la iveală detalii neștiute despre viața personală a bărbatului care i-a fost partener timp de aproximativ 11 ani.

Prima femeie care l-a făcut pe Horia Moculescu să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă a fost Aurelia. Nu se cunosc prea multe detalii despre ea, însă se speculează că această ar locui în Germania. Cei doi nu au avut copii împreună, potrivit spynews.ro.

Cea de-a doua soție a compozitorului a fost Ulla Brit. Femeia din Suedia a preferat să stea departe de luminile reflectoarelor.

Ana Maria, a treia soție a lui Horia Moculescu, este o figură cunoscută în lumea artistică. Se pare că actrița a reușit să-l cucerească pe compozitor cu frumusețea ei. Cei doi au împreună un fiu, pe Ion Horia. Femeia a decis să se mute în Germania după divorț, însă a păstrat legătura cu fostul soț. Deși au ajuns la separare, cei doi au rămas în relații bune.

Ultima soție a lui Horia Moculescu a fost Mariana Moculescu. Cei doi au fost împreună mai bine de un deceniu, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fată minunată, Nidia Moculescu.

„Horia a mai avut trei soții înaintea mea. Am fost prietenă cu prima lui nevastă, Aurelia, cu cea de-a doua, Ulla, dar și cu Ana Maria. Cu Ana Maria, Horia a avut un băiat care s-a născut cu probleme de sănătate. Toate fostele lui soții locuiesc în străinătate, însă Horia a păstrat o relație foarte strânsă cu Ana Maria”, a dezvăluit Mariana Moculescu, conform sursei citate mai sus.

Colaj cu Horia Moculescu în două ipostaze diferite

Un lucru este cert, Horia Moculescu avea o relație specială cu fiica lui. Nidia Moculescu i-a fost alături tatălui său în cele mai dificile momente, motiv pentru care pierderea acestuia i-a lăsat un gol uriaș în suflet.

