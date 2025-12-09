Decizia neașteptată a Marianei Moculescu în procesul intentat împotriva fiicei sale, Nidiei. Ce se întâmplă cu solicitarea

Antena Căutare
Dezvăluirea neașteptată a Marianei Moculescu despre procesul intentat împotriva fiicei sale, Nidiei. Ce se întâmplă cu solicitarea

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 12:16 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 12:57
Fosta soție a lui Horia Moculescu și-a schimbat dezicia în legătură cu procesul pe care l-a intentat împotriva propriei sale fiice. | Facebook

Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, a luat o decizie neașteptată în privința procesului intentat împotriva Nidiei, fiica sa.

Mariana Moculescu, decizie surprinzătoare în cazul procesului intentat împotriva propriei sale fiice

La o lună de la moartea fostului ei soț, Mariana Moculescu rupe tăcerea cu privire la procesul dintre ea și Nidia Moculescu. Prin procesul început, ea îi solicita fiicei sale o pensie de întreținere.

Înainte ca Horia Moculescu să moară, fosta lui soție și-a dat propria fiică în judecată. Prin procesul intentat, Mariana Moculescu îi cerea Nidiei ajutor financiar pentru că nu are un venit suficient de mare ca să se poată întreține singură.

Se pare că fosta soție a celebrului artist a luat acum o nouă decizie care schimbă totul. Mariana Moculescu a anunțat că renunță la acțiunea în instanță, în special pentru că relația dintre ea și fiica ei este deja una tensionată.

Procesul intentat se încheie chiar înainte de a începe pentru că Mariana Moculescu a ales să își retragă cererea depusă în instanță.

„Mi-am retras între timp acel proces. Ideea era că eu i-am spus Nidiei, în luna octombrie, că voi muri, că am această presimțire, iar după aceea ea a dispărut din peisaj. Adică e prima oară când îți comunic acest lucru și tu dispari. Ea nu mi-a mai răspuns la mesaje niciodată, nu mi se pare normal ca un copil să nu răspundă mamei sale când mama îți transmite acest lucru. E normal ca mama să se înfurie, drept cine mă iei tu pe mine pe lumea asta? Vezi că eu te-am adus pe lume? Ca să-ți demonstrez, îți trântesc un proces”, a declarat mama Nidiei Moculescu, potrivit Cancan.

Mariana Moculescu a spus că intentarea acestui proces împotriva propriei sale fiice a fost un gest făcut la nervi pentru că s-a simțit jignită și ignorată de fiica ei atunci când se simțea singură.

Deși a decis să renunțe la proces, se pare că relația dintre Mariana și Nidia Moculescu rămâne în continuare una tensionată și rece din cauza neînțelegerilor dintre ele care le-au îndepărtat.

„Am retras cererea pentru că eu atunci m-am înfuriat. Nici acum nu-mi răspunde la telefon, nimic, nimic. Am retras cererea pentru că nu mai vreau să stau prin tribunale, evit cât cuprinde. Nu mai vreau să fac nimic, iau totul de-a gata. Ce să mai fac”, a mai adăugat Mariana Moculescu.

