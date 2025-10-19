Ce semnificație au cele cinci inele purtate de Kate Middleton pe degetul inelar. Fiecare spune câte o poveste specială

De la inelul de logodnă cu valoare istorică, moștenit de la Prințesa Diana, până la verighetele „eternității” care marchează nașterea Prințului George și perioada de refacere a lui Kate, fiecare bijuterie are o semnificație aparte.

Împreună, ele spun povestea de viață a cuplului Kate Middleton – Prințul William.

Ce semnificație au cele cinci inele purtate de Kate Middleton pe degetul inelar

Prințesa de Wales, Kate Middleton, este nu doar un simbol al eleganței și rafinamentului, ci și o prezență atent urmărită, fiecare detaliu al stilului și vieții sale fiind analizat în întreaga lume.

În ultimele luni, un detaliu din colecția de bijuterii a lui Kate Middleton a atras atenția presei și a iubitorilor de modă: seria strălucitoare de inele de pe degetul inelar. Dacă înainte purta un singur inel emblematic, acum acesta face parte dintr-o combinație elegantă, care, în unele apariții, include până la cinci inele purtate pe aceeași mână.

Schimbarea de stil a lui Kate Middleton nu ține doar de estetică. Chiar dacă nu poartă mereu toate inelele simultan, fiecare are o valoare simbolică, legată de momente importante din viața ei alături de Prințul William.

Formele, pietrele și detaliile fiecărei bijuterii spun o poveste despre iubire, familie și devotament față de Coroană.

Fiecare inel al Ducesei Kate spune o poveste

Piesa de rezistență este inelul de logodnă, pe care Prințul William i l-a oferit lui Kate în 2010. Bijuteria, un safir albastru de 18 carate înconjurat de diamante, a aparținut cândva Prințesei Diana.

Modelul are o istorie regală, inspirat dintr-un design comandat de Prințul Albert pentru Regina Victoria în 1840, și reflectă legătura profundă a lui Kate cu tradiția monarhiei britanice.

Al doilea este inelul de nuntă, o piesă simplă, dar plină de semnificație. A fost creat de bijutierii Wartski dintr-un bulgăre de aur galez, același material folosit pentru inelul de nuntă al Reginei Elisabeta a II-a. Bijuteria marchează uniunea lor din 2011 și simbolizează loialitatea și legătura puternică dintre Kate și William.

Al treilea și al patrulea inel sunt verighete ale eternității (eternity rings – n.r.), bijuterii menite să marcheze momente importante din viața de familie. Prima, o bandă cu diamante creată de Annoushka, i-ar fi fost oferită lui Kate de Prințul William în 2013, cu ocazia nașterii Prințului George.

A doua, un model cu diamante și safire – posibil din colecția Étincelle de Cartier – ar fi, potrivit presei britanice, un cadou primit de Kate după încheierea tratamentului de chimioterapie, simbolizând forța, speranța și iubirea necondiționată.

Cel de-al cincilea inel, o bijuterie mai recentă cu diamante pavé, rămâne învăluit în mister. Se presupune că marchează un alt moment important din viața Prințesei de Wales. Împreună, cele cinci inele spun povestea emoționantă a vieții lui Kate Middleton – o declarație de dragoste și putere, purtată mereu la vedere, pe mâna stângă.

Kate Middleton și Prințul William s-au cunoscut în 2001, pe când erau amândoi studenți la Universitatea St Andrews din Scoția. Relația lor a evoluat treptat, iar în 2010, în timpul unei vacanțe în Kenya, William a cerut-o în căsătorie, oferindu-i celebrul inel cu safir al Prințesei Diana. Cei doi s-au căsătorit pe 29 aprilie 2011, într-o ceremonie grandioasă la Westminster Abbey, urmărită de milioane de oameni din întreaga lume. Kate și William au împreuna trei copii: Prințul George, născut în 2013, Prințesa Charlotte, născută în 2015, și Prințul Louis, născut în 2018.