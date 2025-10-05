Kate Middleton are o colecție impresionantă de paltoane. Ce semnificații ascunse poartă acestea

Prințesa de Wales a demonstrat că are capacitatea de a comunica prin intermediul hainelor, iar acest lucru este cel mai evident în colecția ei de paltoane, aflată într-o continuă transformare.

Kate optează adesea pentru tartan, croieli militare sau stofe clasice din lână | Getty Images

Pe măsură ce a devenit mai prezentă în spațiul public și mai sigură pe ea, a crescut și preferința ei pentru piese vestimentare statement.

Kate Middleton are o colecție impresionantă de paltoane

Paltoanele pe care le alege acum nu sunt doar mai lungi, ci și mai îndrăznețe ca siluetă, emanând o autoritate care se potrivește poziției sale pe scena mondială.

Haina care exprimă autoritate a devenit una dintre piesele definitorii din garderoba lui Kate. Fie că participă la evenimente oficiale, se implică în acțiuni caritabile sau își însoțește familia la angajamente regale, ea alege mereu paltoane cu croială structurată, care îi oferă un echilibru între eleganță și impact.

Kate alege țesături și modele tradiționale atunci când aduce un omagiu culturii și tradițiilor Regatului Unit, optând adesea pentru tartan, croieli militare sau stofe clasice din lână.

În același timp, alege designeri contemporani și croieli fluide, care reflectă abordarea sa modernă asupra modei. Fiecare alegere pare atent calculată, plină de semnificație și simbolism, după cum vom vedea în continuare.

Ce mesaje transmite Catherine prin intermediul lor

Kate a purtat recent un nou palton și a arătat impecabil, optând pentru modelul Maxi City Coat de la Jigsaw.

Realizat din lână pieptănată, cu o croială lungă și elegantă, paltonul are revere supradimensionate și buzunare cu clapetă, îmbinând stilul cu funcționalitatea. Kate a purtat varianta gri, o nuanță dintr-o colecție mai veche, însă modelul este disponibil în prezent pe taupe, maro și mov.

În decembrie 2024, Catherine l-a întâmpinat pe emirul Qatarului, aflat într-o vizită de stat în Marea Britanie, purtând un palton vișiniu Alexander McQueen – un omagiu subtil adus culorilor naționale ale Qatarului.

Modelul creat la comandă avea croiala dublu-rând specifică brandului și buzunare oblice, cu o precizie inspirată din stilul militar.

Kate și-a completat ținuta cu cizme din piele merlot Gianvito Rossi, o geantă Chanel matlasată și mănuși Cornelia James, demonstrând atenția impecabilă pentru detalii.

Prințesa deține și un palton Blazé Milano, pe care l-a purtat pentru prima dată de Crăciun, în 2021, și pe care l-a integrat ulterior în mai multe ținute. Ea a ales acest palton pentru o vizită emoționantă la Spitalul Royal Marsden, unde primise tratament pentru cancer, și l-a purtat și la o slujbă de duminică la Balmoral.

Modelul realizat la comandă, inspirat de sacoul Lahloo Anyway al brandului, este confecționat din lână în carouri, cu închidere dublu-rând și croială lungă, emanând o eleganță atemporală.

Anul trecut, de Crăciun, ducii de Wales și-au încântat fanii când au apărut la Biserica St. Mary Magdalene în ținute asortate în tonuri de bleumarin și verde, relatează Daily Mail.

Kate a ales atunci paltonul verde-hunter Alexander McQueen, pe care l-a purtat cu un fular tartan, în ton cu cravatele lui George și Louis. Ea mai purtase paltonul și în 2023, la o acțiune din campania „Shaping Us” din Leeds, unde l-a combinat cu aceleași cizme din velur Gianvito Rossi, pentru un plus de căldură.

Totodată, Kate a ales paltonul roșu-aprins Alexander McQueen de cinci ori până acum, ultima dată în februarie, la o vizită în Țara Galilor.