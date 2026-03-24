Ce spune Ileana Sterp despre divorțul de Daniel Aloman. De ce s-a mutat sora lui Culiță Sterp în satul natal

Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Daniel Aloman. Aceasta a decis să lămurească lucrurile după zvonurile apărute în spațiul public. Iată ce se întâmplă, de fapt, între cei doi.

Ileana Sterp și soțul ei, Daniel Aloman, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de șase ani. Cei doi s-au căsătorit în 2019, iar de rodul iubirii lor s-au născut doi copii minunați: o fetiță și un băiețel.

Sora lui Culiță Sterp și partenerul său sunt destul de discreți când vine vorba de viața personală. Aceștia preferă să îi țină familia departe de ochii curioșilor, însă au o activitate intensă pe rețelele sociale.

În ciuda acestui aspect, zvonurile unui posibil divorț nu au întârziat să apară în spațiul public. De curând s-a speculat că Ileana Sterp și Daniel Aloman ar fi ajuns la separare, deoarece tânăra s-a mutat în satul natal.

Ileana Sterp, primele declarații despre divorțul de Daniel Aloman

Sora lui Culiță Sterp a decis să nu dea curs zvonurilor. Aceasta a dezvăluit că a are o căsnicie fericită alături de Daniel Aloman, chiar dacă au mai existat și momente delicate, însă nu s-au gândit niciodată la divorț.

„Nu m-am despărțit de soțul meu. Suntem în continuare o familie. El vine doar în weekend acasă, pentru că așa este job-ul lui, este mai mult în deplasare. Într-adevăr, am avut niște momente mai grele, dar nu nici vorbă despre divorț”, a dezvăluit Ileana Sterp, potrivit romaniatv.net.

„Eu când l-am cunoscut pe Dani… El e mai scund cu câțiva centimetri decât mine și m-am gândit atunci și mi-am zis: ‘Mă, e mai scund! Eu toată viața am fugit de bărbații mai scunzi decât mine, eu fiind înaltă, dar, după ce l-am cunoscut pe el ca om și mi-am dat seama cum este el, de fapt, și cum pot trăi lângă el, am realizat că fizicul nu este totul, sau, cel puțin, nu este demn de a fi pus pe primul loc”, a mai completat ea despre bărbatul care a cucerit-o.

Care este motivul pentru care Ileana Sterp s-a mutat în satul natal

În cadrul unui interviu pentru România TV, Ileana Sterp a dezvăluit și motivul pentru care s-a mutat în satul natal. Sora lui Culiță Sterp și-a dorit să fie mai aproape de mama ei, mai ales că soțul ei lucrează mult și vine acasă doar în weekend.

„Ne-am mutat la țară ca să fiu mai aproape de familia mea. Soțul meu oricum era plecat mereu, cu serviciul. În Sebeș, o aveam pe soacra mea, cu care mă înțeleg foarte bine și mă ajuta, dar aici, la țară, o am pe mama aproape, care stă lângă mine, și pe frații mei.

M-am întors în locul natal, unde mă simt foarte bine și asta contează cel mai mult. Casa nu am făcut-o cu scopul să ne mutăm în ea, voiam să facem un punct gastronomic aici, însă planurile s-au schimbat”, a scos la iveală Ileana Sterp, conform sursei citate mai sus.