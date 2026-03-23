Imagini de la petrecerea organizată de Iancu Sterp și Denisa Coțolan pentru fiul lor. David a fost binecuvântat

Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au binecuvântat fiul duminică, 22 martie 2026. Cei doi părinți au decis să nu facă Taina Botezului pentru băiețelul lor. Aceștia au mers cu micuțul la o biserică ce aparține unei alte religii, iar mai apoi au făcut o petrecere restrânsă.

Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan, trec prin cea mai frumoasă perioadă din viața lor de când au devenit părinți. David, băiețelul lor, a venit pe lume chiar înainte de Crăciun, aducând multă bucurie în familia lor.

Deși sunt foarte activi în mediul online și au o relație specială cu fanii lor, fratele lui Culiță Sterp și partenera lui nu au oferit prea multe detalii despre botezul fiului lor. Aceștia nu au vrut să discute despre acest subiect dintr-un motiv întemeiat.

Se pare că tinerii au hotărât ca micuțul lor să fie creștinat, dar nu într-un mod clasic, așa cum cere Ortodoxismul. Duminică, 20 martie 2026, Iancu Sterp și Denisa Coțolan au organizat o petrecere discretă pentru David. Băiețelul lor nu a primit Taina Botezului, însă a fost binecuvântat într-o biserică ce aparține unei alte religii.

Articolul continuă după reclamă

Imagini de senzație de la petrecerea lui David, fiul lui Iancu Sterp și al Denisei Coțolan, după ce a fost binecuvântat

Pentru că au o activitate intensă pe rețelele sociale, Iancu Sterp și Denisa Coțolan nu au ezitat să publice imagini de la slujba de binecuvântare a fiului lor, dar și de la petrecerea pe care au dat-o în cinstea lui David.

Micuțul a primit binecuvântarea într-o biserică evanghelică, posibil penticostală sau baptistă, conform cancan.ro. După momentul emoționant de la slujbă, tinerii părinți și familia au mers să petreacă într-o locație amenajată special pentru băiețelul lor.

Denisa Coțolan a îmbrăcat o rochie albă și lungă pentru marele eveniment, în timp ce Iancu Sterp a optat pentru un costum bleumarin deschis și o cămașă albă. De asemenea, tânărul s-a asortat perfect cu fiul său, care a purtat vestă și pantaloni de aceeași culoare.

„David, ești începutul celei mai frumoase povești din viața noastră. Te iubim infinit.💌”, a scris soția lui Iancu Sterp în dreptul unui videoclip emoționant cu David.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Astăzi nu este doar o zi… este începutul unui drum. David, ai adus în viața noastră o iubire pe care nici nu știam că o putem simți. Ne rugăm să crești sănătos, iubit și protejat în fiecare pas pe care îl vei face. Iar noi vom fi mereu aici… să te ținem de mână.❤️”, a mai adăugat Denisa Coțolan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postările tinerei au strâns o mulțime de like-uri și de reacții din partea prietenilor virtuali. Aceștia și-au dorit să transmită gânduri bune și cuvinte frumoase micuțului.

„Creștere binecuvântată David!”, „Dumnezeu să te binecuvânteze, îngeraș frumos! Te iubește mult unchiu!”, „Ce zi plină de har și bucurie” sau „Ce emoționant! Fiți binecuvântați! Ați luat cea mai bună decizie pentru David! Să fiți siguri de asta”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.