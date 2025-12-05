Adrian Pleșca, zis Artan, a fost condus pe ultimul drum. Ce întâmplări și detalii au atras atenția celor prezenți la slujba de înmormântare.

Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan, solistul trupei Timpuri Noi

Astăzi, 5 decembrie 2025, a avut loc slujba de înmormântare a lui Adrian Pleșca, solistul trupei Timpuri Noi care a încetat din viață în urmă cu 3 zile după ce a suferit un accident vascular cerebral.

La ceremonia de rămas-bun s-au prezentat mai mulți colegi de breaslă pentru a-i aduce un omagiu, însă cel care a reușit să capteze atenția cu adevărat a fost celebrul manelist Romeo Fantastik, care a fost protagonistul unei scene nefericite, într-un moment la fel de nefericit.

Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan. Un coleg de breaslă s-a prăbușit, fiind protagonistul unui moment nefericit

Adrian Pleșca, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a încetat din viață în ziua de 2 decembrie 2025, la vârsta de doar 64 de ani. În dimineața respectivă, el a suferit un accident vascular cerebral, și, deși a fost transportat la Spitalul Pantelimon din București, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Astăzi, la 3 zile distanță de decesul care a întristat o țară întreagă, Artan a fost condus pe ultimul drum, fiind înmormântat la cimitirul Pantelimon 2 din Capitală.

Slujba a început la ora 13:30, la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan, iar zeci de colegi de breaslă au venit să îi aducă un ultim omagiu îndrăgitului artist.

Așa cum am menționat și anterior, printre cei prezenți s-a numărat și manelistul Romeo Fantastik care, într-un moment de neatenție, s-a destabilizat și a căzut după ce s-a sprijinit de un gard din curtea bisericii.

Cântărețul i-a îngrijorat pe toți cei care au văzut întreaga scenă nefericită, însă el s-a ridicat și i-a liniștit pe toți, deoarece nu s-a ales cu răni serioase.

Momentele grele și-au spus cuvântul, deoarece pe tot parcursul zilei atmosfera a fost una cât se poate de tristă, familia și soția artistului fiind cei mai afectați de pierderea suferită.

Ce detalii copleșitoare au atras toate privirile la slujba de înmormântare a lui Artan

Un detaliu care nu a putut trece neobservat a fost un crucifix argintiu depus pe sicriu, în semn de credință și respect pentru viața și cariera acestuia, scrie CanCan.

Potrivit sursei, în tradiția ortodoxă, această cruce este adesea binecuvântată, motiv pentru care se pune pe sicriu tocmai pentru a-i oferi răposatului odihnă liniștită, dar și pentru a întări credința celor care îl plâng.

Crucifixul este un simbol al credinței divine, al speranței, dar și al încrederii în mila lui Dumnezeu, simbolizând, de asemenea, victoria asupra morții și speranța în Înviere, mai scrie sursa citată.

Textele scrise pe coroanele funerare aduse de prieteni și de familie, au ieșit, de asemenea, în evidență, deoarece acestea au reușit să transmită ceea ce nimeni nu mai avea puterea să o spună.

Iată doar câteva dintre acestea:

„Te iubim, Tezaure. Drum bun, prietene”;

„Rămâi o legendă, Artan. Cu recunoștință și admirație, CAT Music”;

„Adio prietenul nostru”;

„Drum bun în lumină, Artan!”.