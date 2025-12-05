Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan. Un coleg de breaslă s-a prăbușit, fiind protagonistul unui moment nefericit

Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan. Un coleg de breaslă s-a prăbușit, fiind protagonistul unui moment nefericit

Adrian Pleșca, zis Artan, a fost condus pe ultimul drum. Ce întâmplări și detalii au atras atenția celor prezenți la slujba de înmormântare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025, 16:10 | Actualizat Vineri, 05 Decembrie 2025, 17:51
Galerie
Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan, solistul trupei Timpuri Noi | Antena 1

Astăzi, 5 decembrie 2025, a avut loc slujba de înmormântare a lui Adrian Pleșca, solistul trupei Timpuri Noi care a încetat din viață în urmă cu 3 zile după ce a suferit un accident vascular cerebral.

La ceremonia de rămas-bun s-au prezentat mai mulți colegi de breaslă pentru a-i aduce un omagiu, însă cel care a reușit să capteze atenția cu adevărat a fost celebrul manelist Romeo Fantastik, care a fost protagonistul unei scene nefericite, într-un moment la fel de nefericit.

Citește și: A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Care ar fi cauza decesului

Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan. Un coleg de breaslă s-a prăbușit, fiind protagonistul unui moment nefericit

Articolul continuă după reclamă

Adrian Pleșca, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a încetat din viață în ziua de 2 decembrie 2025, la vârsta de doar 64 de ani. În dimineața respectivă, el a suferit un accident vascular cerebral, și, deși a fost transportat la Spitalul Pantelimon din București, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Astăzi, la 3 zile distanță de decesul care a întristat o țară întreagă, Artan a fost condus pe ultimul drum, fiind înmormântat la cimitirul Pantelimon 2 din Capitală.

Slujba a început la ora 13:30, la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan, iar zeci de colegi de breaslă au venit să îi aducă un ultim omagiu îndrăgitului artist.

Așa cum am menționat și anterior, printre cei prezenți s-a numărat și manelistul Romeo Fantastik care, într-un moment de neatenție, s-a destabilizat și a căzut după ce s-a sprijinit de un gard din curtea bisericii.

Cântărețul i-a îngrijorat pe toți cei care au văzut întreaga scenă nefericită, însă el s-a ridicat și i-a liniștit pe toți, deoarece nu s-a ales cu răni serioase.

Citește și: Drama neștiută din viața lui Artan. A fost căsătorit și avea 2 copii, dar o durere cumplită l-a răpus

Momentele grele și-au spus cuvântul, deoarece pe tot parcursul zilei atmosfera a fost una cât se poate de tristă, familia și soția artistului fiind cei mai afectați de pierderea suferită.

Ce detalii copleșitoare au atras toate privirile la slujba de înmormântare a lui Artan

Un detaliu care nu a putut trece neobservat a fost un crucifix argintiu depus pe sicriu, în semn de credință și respect pentru viața și cariera acestuia, scrie CanCan.

Potrivit sursei, în tradiția ortodoxă, această cruce este adesea binecuvântată, motiv pentru care se pune pe sicriu tocmai pentru a-i oferi răposatului odihnă liniștită, dar și pentru a întări credința celor care îl plâng.

Crucifixul este un simbol al credinței divine, al speranței, dar și al încrederii în mila lui Dumnezeu, simbolizând, de asemenea, victoria asupra morții și speranța în Înviere, mai scrie sursa citată.

Citește și: Când și unde va avea loc înmormântarea lui Artanu. Colegii de breaslă organizează un concert în memoria artistului

Textele scrise pe coroanele funerare aduse de prieteni și de familie, au ieșit, de asemenea, în evidență, deoarece acestea au reușit să transmită ceea ce nimeni nu mai avea puterea să o spună.

Iată doar câteva dintre acestea:

„Te iubim, Tezaure. Drum bun, prietene”;

„Rămâi o legendă, Artan. Cu recunoștință și admirație, CAT Music”;

„Adio prietenul nostru”;

Adrian Pleșca și o lumânare aprinsă
+2
Mai multe fotografii

„Drum bun în lumină, Artan!”.

Nicoleta Luciu, revenire spectaculoasă în muzică după aproape 20 de ani. Ce colind de suflet a lansat alături de AVA...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Cum arată ultimele sondaje înainte de alegerile de la Primăria Capitalei Cum arată ultimele sondaje înainte de alegerile de la Primăria Capitalei
Antena 3 Un candidat la Primăria București a lucrat la Securitate, transmite CNSAS. În ce condiții poate fi exclus din cursa electorală Un candidat la Primăria București a lucrat la Securitate, transmite CNSAS. În ce condiții poate fi exclus din cursa electorală
SpyNews Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Nicoleta Luciu, revenire spectaculoasă în muzică după aproape 20 de ani. Ce colind de suflet a lansat alături de AVA
Nicoleta Luciu, revenire spectaculoasă în muzică după aproape 20 de ani. Ce colind de suflet a lansat alături de...
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Doinița Oancea, despre motivul pentru care nu a devenit mamă până acum. Ce spune actrița despre viața amoroasă
Doinița Oancea, despre motivul pentru care nu a devenit mamă până acum. Ce spune actrița despre viața amoroasă
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au adunat în fața casei lui Dragoș
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au... Libertatea.ro
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție recurg
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO BZI
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x