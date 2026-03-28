Cele două sportive din România care și-au asumat public relația! Au mărturisit totul într-o postare în mediul online

Cele două sportive formează un cuplu și au distribuit în mediul online mai multe fotografii împreună.

La un an de când formează un cuplu, Paula Arcos și Kinga Janurik și-au făcut declarații romantice în mediul online, care i-au emoționat pe fanii din România și Ungaria.

Citește și: La 25 de ani s-a îndrăgostit de un bărbat de 76. Diferența uriașă de vârstă nu i-a împiedicat să fie împreună

Cele două sportive au sărbătorit un an de relație: „Lângă tine mă simt acasă!”

Paula Arcos, centrul echipei Gloria Bistrița, și portarul maghiar, Kinga Janurik, au sărbătorit un an de relație și au imortalizat momentul cu o postare pe rețelele de socializare. Paula Arcos este cea care a distribuit fotografiile pe Instagram, alături de mesajul dedicat partenerei sale. Aceasta i-a răspuns imediat cu un comentariu care le-a topit inimile fanilor.

„Și apoi te-am întâlnit pe tine. Ești tu, dintotdeauna ai fost tu, pentru că tu ești locul meu sigur. Ceva magic, care mă face să strălucesc ca o fetiță. Te iubesc foarte mult, viața mea, în toate viețile mele. Lângă tine mă simt acasă! Te iubesc mai mult decât orice, nu îmi puteam dori ceva mai mult”, a scris Paula Arcos pe contul personal de Instagram.

„Nu aș putea să-mi doresc nimic mai bun decât pe tine, ești cea mai frumoasă parte a vieții mele și sunt cea mai norocoasă persoană, pentru că îmi voi petrece restul vieții alături de tine! Îți promit că vom zâmbi așa în fiecare zi, pentru că este zâmbetul meu preferat. Te iubesc mult, mult, mult, viața mea, pentru totdeauna și încă o zi. (și un an nou fericit, iubirea mea). Primul an a trecut, mai avem o eternitate în față...”, a venit răspunsul Kingăi Janurik, în secțiunea de comentarii.

Cele două sportive vor fi adversare în „Liga Florilor”

Dincolo de povestea lor personală și de declarațiile din mediul online, cele două sportive se vor întâlni și din postura de adversare în campionatul României.

Citește și: Jim Carrey, într-o apariție rară în Franța alături de partenera sa. Actorul este de nerecunoscut

Paula Arcos are contract cu Gloria Bistrița până la finalul sezonului 2027/2028, în timp ce Kinga Janurik, medaliată cu bronz la Euro 2024 și portar de bază al Ungariei la Mondialul din 2025, va evolua din sezonul următor la Corona Brașov, potrivit gandul.ro.

Cele două sportive vor fi adversare în „Liga Florilor”, competiție în care miza sportivă va conta, chiar dacă în plan personal împărtășesc sentimente de iubire.

