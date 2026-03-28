Cele două sportive din România care și-au asumat public relația! Au mărturisit totul într-o postare în mediul online

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Martie 2026, 12:00 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 15:49
La un an de când formează un cuplu, Paula Arcos și Kinga Janurik și-au făcut declarații romantice în mediul online, care i-au emoționat pe fanii din România și Ungaria.

Citește și: La 25 de ani s-a îndrăgostit de un bărbat de 76. Diferența uriașă de vârstă nu i-a împiedicat să fie împreună

Cele două sportive au sărbătorit un an de relație: „Lângă tine mă simt acasă!”

Paula Arcos, centrul echipei Gloria Bistrița, și portarul maghiar, Kinga Janurik, au sărbătorit un an de relație și au imortalizat momentul cu o postare pe rețelele de socializare. Paula Arcos este cea care a distribuit fotografiile pe Instagram, alături de mesajul dedicat partenerei sale. Aceasta i-a răspuns imediat cu un comentariu care le-a topit inimile fanilor.

„Și apoi te-am întâlnit pe tine. Ești tu, dintotdeauna ai fost tu, pentru că tu ești locul meu sigur. Ceva magic, care mă face să strălucesc ca o fetiță. Te iubesc foarte mult, viața mea, în toate viețile mele. Lângă tine mă simt acasă! Te iubesc mai mult decât orice, nu îmi puteam dori ceva mai mult”, a scris Paula Arcos pe contul personal de Instagram.

„Nu aș putea să-mi doresc nimic mai bun decât pe tine, ești cea mai frumoasă parte a vieții mele și sunt cea mai norocoasă persoană, pentru că îmi voi petrece restul vieții alături de tine! Îți promit că vom zâmbi așa în fiecare zi, pentru că este zâmbetul meu preferat. Te iubesc mult, mult, mult, viața mea, pentru totdeauna și încă o zi. (și un an nou fericit, iubirea mea). Primul an a trecut, mai avem o eternitate în față...”, a venit răspunsul Kingăi Janurik, în secțiunea de comentarii.

Cele două sportive vor fi adversare în „Liga Florilor”

Dincolo de povestea lor personală și de declarațiile din mediul online, cele două sportive se vor întâlni și din postura de adversare în campionatul României.

Citește și: Jim Carrey, într-o apariție rară în Franța alături de partenera sa. Actorul este de nerecunoscut

Paula Arcos are contract cu Gloria Bistrița până la finalul sezonului 2027/2028, în timp ce Kinga Janurik, medaliată cu bronz la Euro 2024 și portar de bază al Ungariei la Mondialul din 2025, va evolua din sezonul următor la Corona Brașov, potrivit gandul.ro.

Cele două sportive vor fi adversare în „Liga Florilor”, competiție în care miza sportivă va conta, chiar dacă în plan personal împărtășesc sentimente de iubire.

Ultima fotografie publicată de Edith González înainte să moară. Actrița a apărut alături de fiica sa...
AS.ro Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Observatornews.ro Cât mai durează episodul de vreme rea? Ploi în toată ţara, în timp ce la munte, zăpada atinge 30-40 de cm Cât mai durează episodul de vreme rea? Ploi în toată ţara, în timp ce la munte, zăpada atinge 30-40 de cm
Antena 3 Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
SpyNews Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..."

Gabriela Prisăcariu, din nou la spital cu Tiago, la doar o zi după ce au ajuns la Urgențe. În ce stare se află fiul lui Dani Oțil
Gabriela Prisăcariu, din nou la spital cu Tiago, la doar o zi după ce au ajuns la Urgențe. În ce stare se află...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Ultimele zile de viață ale actorului Juca de Oliveira din Clona. Actorul a murit după ce a împlinit 91 de ani
Ultimele zile de viață ale actorului Juca de Oliveira din Clona. Actorul a murit după ce a împlinit 91 de ani
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba?
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba? Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!”
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!” BZI
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani Jurnalul
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie?
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie? Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
