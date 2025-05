Celebra actriță din „Titanic”, de nerecunoscut la 73 de ani. Cum arată acum Frances Fisher, mama lui Rose

A jucat în filmul de succes „Titanic”, alături de Leonardo DiCaprio și Kate Winslet. Acum, arată complet diferit.

Iar această veterană de la Hollywood, în vârstă de 73 de ani, are și un copil cu actorul și regizorul premiat cu Oscar, Clint Eastwood – o fiică frumoasă, actriță și ea, activă în industria cinematografică.

Celebra actriță din „Titanic”, de nerecunoscut la 73 de ani

Vedeta de pe marele ecran – care a avut cândva părul roșcat închis, apoi cărunt – continuă să apară constant în proiecte de film.

În prezent, este de nerecunoscut cu părul blond, lung și ondulat, pe care l-a afișat pentru prima dată la cea de-a 32-a ediție a galei „Race to Erase MS”, desfășurată vineri la Fairmont Century Plaza din Los Angeles.

Cine este această vedetă? Este actrița Frances Fisher. Frances este o actriță respectată, cunoscută mai ales pentru rolul mamei severe a personajului interpretat de Kate Winslet în „Titanic”.

Frances și-a început cariera în teatru, iar succesul pe micul ecran a venit odată cu rolul detectivului Deborah Saxon în telenovela „The Edge of Night”, difuzată de CBS. A jucat și alături de Clint Eastwood în filmul „Unforgiven” (1992), iar în 2020 a apărut în comedia „Holidate”, alături de Emma Roberts.

Fiica ei, Francesca Eastwood, i-a călcat pe urme

Fiica ei cu Clint, Francesca Eastwood, s-a născut în august 1993, la Redding, California. Astăzi, Francesca are o carieră în plină ascensiune.

Este cunoscută pentru rolurile din filme precum „Jersey Boys”, „Final Girl”, „Outlaws and Angels”, „M.F.A.”, „The Vault” și „Old”. Tânăra actriță a apărut și într-un reality show TV: a jucat alături de familia sa în serialul difuzat pe E!, „Mrs. Eastwood & Company”. Partenerul ei este Alex Wraith, iar împreună au un copil.

Clint și-a început cariera în serialul western „Rawhide”. A jucat apoi în filme western precum „Hang ’Em High” (1968) și „The Outlaw Josey Wales” (1976). A devenit faimos în rolul detectivului Harry Callahan în cele cinci filme „Dirty Harry”, produse de-a lungul anilor ’70 și ’80. A abordat și comedia, cu „Every Which Way but Loose” (1978), urmat de sequelul de acțiune-comedie „Any Which Way You Can” (1980).

Clint a apărut și în filmul de război „Where Eagles Dare” (1968), în drama carcerală „Escape from Alcatraz” (1979), în „Heartbreak Ridge” (1986), film de război, în thrillerul de acțiune „In the Line of Fire” (1993) și în drama romantică „The Bridges of Madison County” (1995).

Printre filmele sale mai recente se numără „Gran Torino” (2008), „The Mule” (2018) și „Cry Macho” (2021).

Mezina lui Clint Eastwood s-a căsătorit

Eastwood a fost distins cu patru premii Oscar. Iar această recunoaștere vine la scurt timp după o nuntă în familia Eastwood. Mezina lui Clint, Morgan, s-a căsătorit în această vară.

Daily Mail a dezvăluit că ea și logodnicul ei, Tanner Koopmans, și-au unit destinele la ferma de lux a lui Clint din Carmel-by-the-Sea, California. Koopmans, care lucrează în domeniul energiei, și frumoasa brunetă și-au rostit jurămintele sub o arcadă împodobită cu flori, amplasată pe peluza întinsă a proprietății, cu vedere spre Point Lobos, Carmel River Beach și Oceanul Pacific.

Petrecerea a continuat la Mission Ranch, unde invitații au fost întâmpinați de mese rafinate, decorate cu pahare de sticlă în nuanțe de chihlimbar, lumânări crem și buchete spectaculoase de trandafiri de grădină.

Dina, fosta soție a lui Eastwood (94 de ani), a divorțat de acesta în 2014 și s-a recăsătorit cu Scott Fisher în iulie 2016.