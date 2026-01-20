Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a ajuns pe străzi: „Sunt fără adăpost și fără mâncare”

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu ea întinsă pe jos în plină stradă, spunând că este homeless și că are nevoie de bani.

Charlotte Năstase, pe care Ilie Năstase a adoptat-o în timpul căsniciei lui cu Alexandra King, a declarat că s-a aflat pe stradă, fără hrană și adăpost în timpul nopții, din cauza fostului ei iubit.

Femeia în vârstă de 35 de ani s-a pozat întinsă pe trotuar și a cerut pe rețelele sociale bani. Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a precizat că ar avea nevoie de 130 de dolari, 100 pentru închirierea unei camere și 30 să-și cumpere mâncare.

„Puteți, vă rog, să-mi trimiteți bani pentru mâncare și adăpost? Sunt acum fără locuință și blocată din cauza fostului meu. Mulțumesc", a scris Charlotte în dreptul unei fotografii în care apare stând pe jos în stradă, în toiul nopții.

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase, se află în ultimii ani într-o situație dificilă. Deși a fost adoptată de Ilie și fosta sa soție, actrița Alexandra King, pe vremea când era copil, relația cu tatăl ei adoptiv s-a deteriorat treptat de-a lungul anilor. Charlotte a declarat public că nu a mai vorbit cu Ilie Năstase de foarte mult timp și că acesta ar fi întrerupt orice comunicare cu ea, decizie pe care el însuși a confirmat-o.

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase și a actriței Alexandra King, a fost adoptată în Statele Unite ale Americii în anul 1990, pe când cuplul locuia acolo. După divorțul părinților săi adoptivi, Charlotte a rămas în grija mamei sale adoptive în SUA.

La 32 de ani, Charlotte a decis să facă conținut pentru adulți.

„Ideea o aveam de ceva timp în minte, dar o discuție mai aprinsă pe care am avut-o cu tatăl meu m-a determinat să fac acest pas. Mi-a zis ceva de genul să fac orice pentru a câștiga bani, dar în cuvinte mai urâte. Eu nu mi-am mai văzut tatăl de la aniversarea celor 18 ani ai mei. L-am întrebat când o să ne mai vedem și mi-a răspuns că o să-l mai văd o dată până moare”, a spus Charlotte pentru Ziare.com.

Ilie Năstase are 5 copii: 2 adoptați și 3 biologici: Nathalie Năstase, fiica cea mare, din prima căsătorie cu belgianca Dominique Grazia, Alessia și Emma, fiicele lui cu Amalia Năstase. În timpul căsniciei cu ALexandra King, Ilie Năstase a adoptat 2 copii: pe Nicolas și pe Charlotte.