Cât plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei sale. Merge la universitatea la care au studiat Prințul William și Kate

Educația de calitate vine cu un preț! Emma, fiica cea mică a Amaliei și a lui Ilie Năstase, studiază la Universitatea St. Andrews din Scoția – aceeași pe care au urmat-o Prințul William și Kate Middleton.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 16:00 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 14:49
Familia Năstase investește sume mari în educația copiilor

Cât plătesc părinții pentru un loc la o astfel de instituție? Află în rândurile de mai jos!

Cât plătește Amalia Năstase pentru universitatea fiicei sale

Amalia Năstase povestea în urmă cu un an că fiica ei a fost acceptată la universitate, un motiv de mare bucurie pentru familie. Ea crede că educația copiilor este cea mai importantă și nu se uită la bani când vine vorba de acest lucru.

„Emma a fost acceptată la St. Andrews în Scoția, universitatea pe care au urmat-o Kate și Prințul Wiliam. Va face antropologie, sociologie și economie”, declara Amalia Năstase pentru Viva.ro.

Deși a fost criticată pentru sumele pe care le investește în educația fiicei sale, Amalia Năstase spune că vede acest lucru ca pe o investiție pe termen lung, care va da roade în viitor.

„Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație. Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: «Ești nebună, dai banii pe școli»! Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru.

Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia, pentru că ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație și apoi vor putea să-și ofere singuri «the best»”, a explicat ea.

Ei bine, familia Năstase investește sume mari în educația copiilor. Pentru studiile Emmei, taxa anuală este cuprinsă între 25.000 și 30.000 de lire sterline, însă poate ajunge chiar și la 39.500 de lire pe an, potrivit Cancan.ro.

Fiica cea mare a Ameliei și-a făcut prima operație estetică

Alessia, fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei, a recurs de curând la o operație estetică. Tânăra de 22 de ani a avut curajul să facă această intervenție pentru a se simți mai bine în pielea ei. Ea a vorbit deschis despre experiență și a explicat ce a determinat-o să ia această decizie.

Tânăra a trecut printr-o operație de mastopexie, o procedură menită să ridice și să remodeleze sânii lăsați. Intervenția durează aproximativ 2-3 ore, iar după finalizare, pacienta este dusă în salon pentru perioada de recuperare.

Fiica lui Ilie Năstase s-a arătat foarte mulțumită de rezultat, datorită medicului din Constanța care a reușit să îi redea încrederea în sine. A așteptat până la vârsta de 22 de ani pentru a face acest pas și a demonstrat multă maturitate și asumare în luarea acestei decizii.

„În primul rând, a fost o decizie personală. A fost ceva la care mă gândeam de foarte mult timp. Am vrut schimbarea asta. Vorbind cu doctorul, a fost ca şi cum am găsit omul potrivit pentru asta. M-a înţeles şi mi-a explicat ce trebuie făcut şi ce înţelesesem eu greşit, adică mituri care existau. (n.r. Faci sport, nu de performanţă, ci de întreţinere. Cum te simţi acum?) Sigur, nu ar fi fost la fel de confortabil. Acum e important că mă simt bine, în sfârşit, în pielea mea şi că pot face sport confortabil”, a spus Alessia pe social media.

