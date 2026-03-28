Home Showbiz Vedete Cine e și cum arată mama Karinei Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN. Actrița se mândrește cu cea care i-a dat viață

Cine e și cum arată mama Karinei Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN. Actrița se mândrește cu cea care i-a dat viață

Karina Jianu, actrița din rolul principal din serialul original Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, a postat recent pe rețelele de socializare un video în care apare și mama ei.

Publicat: Sambata, 28 Martie 2026, 07:00 | Actualizat Sambata, 28 Martie 2026, 08:59
Karina Jianu a postat pe rețelele de socializare un video în care apar și părinții ei. | Antena 1

Karina Jianu, actrița îndrăgită de telespectatori pentru rolul Anei din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, are peste 31K de urmăritori pe Instagram. Frumoasa actriță postează adesea imagini de la filmările pentru serial, de pe platourile de filmare, dar și imagini și video-uri din vacanțe, alături de prieteni sau vizite la părinți.

Karina Jianu este originară din Botoșani și merge acasă la părinții ei în vizită ori de câte ori are ocazia.

Karina Jianu, imagini emoționante cu părinții ei

În timpul ei liber, Karina a vorbit pe rețelele de socializare că îi place să meargă la sală, să petreacă timp alături de prieteni, dar și să gătească. Ea a început o serie de video-uri pe contul ei de Instagram numită „Hai să gătim și să vorbim”.

În primul video, Karina a făcut o rețetă de supă de broccoli cu brânză cheddar și a povestit despre întregul ei proces atunci când e în bucătărie.

Tânăra actriță a demonstrat că nu e talentată doar ca actriță, dar și în bucătărie. Karina s-a filmat în timp ce toca ceapa și plângea, iar apoi a explicat întregul proces de preparare a supei.

În cel de-al doilea episod din seria „Hai să gătim și să vorbim” Karina a recunoscut că de această dată nu se poate lăuda cu abilitățile ei în bucătărie. Actrița a povestit că și-a vizitat părinții la Botoșani și chiar a filmat-o pe mama ei în timp ce îi făcea colțunași.

Ea a primit un pachet consistent de părinți atunci când a plecat spre București și nu a mai fost nevoie să gătească ea când a ajuns acasă. Karina Jianu se mândrește cu părinții ei și s-a bucurat să poată să îi viziteze, având weekend-ul liber de la filmări.

Actrița a filmat-o pe mama ei în bucătărie și se vede de la cine a moștenit cele mai frumoase trăsături. Cu un zâmbet larg și extrem de primitoare, mama Karinei pregătea cu multă migală în bucătărie cele mai delicioase preparate pentru fiica ei. Și tatăl Karinei se afla în bucătărie, iar actrița a povestit în video că el s-a ocupat să testeze negresele pregătite de mama ei.

„Duminica aceasta e despre „mulțumesc, mamă” 🤍 Pentru tot ce a gătit cu drag și pentru că m-a trimis înapoi la București cu bagajul plin de bunătăți. Hai să vezi ce a pregătit și ne vedem duminica viitoare!”, a scris actrița la descrierea postării.

Karina le-a mulțumit părinților ei pentru mâncărurile delicioase pe care le-a primit și le-a arătat și fanilor ei care sunt felurile ei de mâncare favorite. Printre preparate se numără chifteluțe cu ceapă, colțunași cu brânză dulce, salată de piept de pui cu ceapă, pere, prune uscate, ciorbă rădăuțeană, prăjitură snickers, negresă cu gem, prăjitură cu mere, ciorbă de perișoară.

„Cam de fiecare dată când merg la Botoșani ai mei au grijă să nu mă întorc absolut deloc cu mâna goală”, a povestit Karina Jianu în video-ul postat pe Instagram.

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
