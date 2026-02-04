Antena Căutare
Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor

Karina Jianu, actrița din rolul principal din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, a postat recent pe contul ei de Instagram o imagine din copilărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 11:12 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 11:59
Actrița a postat recent o imagine din copilărie, de pe vremea când avea doar 5 ani. | Antena 1

Karina Jianu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale momentului, care a debutat recent în rolul principal în serialul original semnat de Ruxandra Ion, Ana, mi-ai fost scrisă în ADN.

Tânăra actriță este foarte activă pe rețelele de socializare și păstrează adesea legătura cu fanii ei. Karina postează imagini de la filmări, piesele de teatru în care joacă, dar și din proiectele sale de creare de conținut. De asemenea, ea le arată urmăritorilor ei și frânturi din viața ei personală, cu poze din vacanțe, dar și poze din copilărie.

Karina Jianu, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor

Citește și: Karina Jianu, protagonista din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în vacanță de relaxare și redescoperire

Recent, actrița a postat pe Insta Story o imagine cu ea din copilărie în care se pare că avea aceeași tunsoare ca cea pe care o are acum.

În imagine, Karina apare purtând ochelari de soare și o maletă albă cu verde și imprimeu floral. Fotografia este din 2007, pe când Karina avea doar 5 ani. Cu un chip adorabil și pusă pe șotii, Karina a atras mereu atenția cu talentul și creativitatea ei.

Karina Jianu este mereu cu zâmbetul pe buze, o fire sensibilă și discretă, cu un talent actoricesc ce i-a impresionat pe mulți. Telespectatorii o îndrăgesc pentru rolul ei din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, fiind cea care interpretează rolul Anei.

Citește și: Cum arată Karina Jianu în costum de baie. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a făcut furori la plajă în vacanță

Actrița se bucură din plin de oportunitatea pe care a primit-o și faptul că a ajuns să joace alături de actori renumiți, cu multă experiență. Ea este întotdeauna dornică să învețe lucruri noi și reușește să se remarce pe platourile de filmare pentru seriozitatea cu care își tratează personajul, muncind din greu pentru rolul ei.

Karina Jianu, în vârstă de 22 ani, nu își arată talentul actoricesc doar la filmările pentru serial, ci și în piesele de teatru în care joacă. Cu un succes imens și pe scena teatrului, tânăra actriță reușește să impresioneze cu atuurile sale, fiind mereu pe placul publicului.

Pe parcursul filmărilor pentru Ana, mi-ai fost scrisă în ADN Karina a reușit să se împrietenească cu mulți dintre actori și chiar își petrec uneori vacanțele împreună. Vara trecută actrița a fost în vacanță în Barcelona alături de colegii ei Emilian, Mara Baboianu, Antonia Crișan și Alina Statie.

Karina este extrem de dedicată carierei pe care a ales-o, dar îi place să se bucure din plin și de timpul liber în vacanțele de la filmări, alegând destinații deosebite de vacanță.

Citește și: Cum și-a sărbătorit actrița Karina Jianu ziua de naștere. Ce cadou special și-a făcut

