Cum și-a sărbătorit actrița Karina Jianu ziua de naștere. Ce cadou special și-a făcut

Karina Jianu, frumoasa protagonistă a serialului Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, și-a sărbătorit ieri ziua de naștere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 13:29 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 13:50
Actrița a cucerit inimile a milioane de români cu rolul ei din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, care se vede în fiecare joi de la 20.30 la Antena 1 și în AntenaPLAY. | Antena 1

Karina Jianu a împlinit frumoasa vârstă de 23 ani și a primit numeroase mesaje de felicitare, cu urări speciale, atât din partea fanilor, dar și din partea colegilor săi de breaslă.

Frumoasa actriță s-a bucurat din plin de ziua ei de naștere și a ales să își facă un cadou special. Karina a ales să își sărbătorească cea de-a 23-a aniversare departe de România.

Karina Jianu a împlinit 23 ani

Actrița și-a dorit să facă ceva special de ziua ei, așa că a ales să își facă un cadou deosebit. Ea și-a cumpărat o mini-vacanță la Milano, Italia, alături de o prietenă de-a ei.

Karina s-a bucurat din plin de vremea frumoasă, a explorat orașul, a gustat din preparatele tradiționale italienești și a ales să profite la maximum de vacanță pentru a descoperi cât mai multe locuri frumoase în orașul italian.

Actrița a făcut o postare cu mai multe imagini și video-uri pe contul ei de Instagram, iar fanii au profitat din plin pentru a-i transmite gânduri frumoase la cea de-a 23-a aniversare a sa.

„O să las aici câteva poze și câteva clipuri din mica mea escapadă în Milano, cadoul pe care mi l-am făcut singură de ziua mea. Totul a pornit acum vreo lună, când îi spuneam unei prietene că nu am nicio idee ce îmi doresc cu adevărat. După câteva discuții și multe râsete, am ajuns amândouă la concluzia că cel mai potrivit dar ar fi o plecare spontană chiar de ziua mea ,iar Milano suna perfect. Și bine am făcut! Orașul m-a cucerit , iar eu… nu m-am putut opri din mâncat. Prea bună mâncarea ca să mă abțin!”, a scris Karina Jianu la descrierea postării pe care a făcut-o pe contul ei de Instagram.

Actrița a cucerit inimile a milioane de români cu rolul ei din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, care se vede în fiecare joi de la 20.30 la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Karina Jianu este absolventă a U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” București, promoția 2024 (clasa prof. George Ivașcu) și are o activitate intensă atât în producții cinematografice, de televiziune, cât și pe scenele teatrelor.

Tânăra impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale spectaculoase de pe micile ecrane, dar și cu talentul său remarcabil.

Deși este o persoană discretă, aceasta nu ezită să vorbească despre cea mai mare pasiune a ei: actoria. Recent, actrița a scos la iveală detalii neștiute despre cariera pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

„Pasiunea pentru actorie a început în clasa a zecea când făceam parte din trupa de teatru „Atelierul de Teatru”. Acolo, coordonatoarea Lenus ne-a învățat să respectăm meseria aceasta și să ne jucăm cât mai mult. Tot atunci, când venisem mai devreme pentru niște repetiții și eram singură pe scenă, mă uitam spre public și mi-am zis că asta vreau să fac toată viața, iar de atunci „îmi arde inima pentru actorie”, cum îmi place să zic eu. Din câte știu, nu moștenesc pe nimeni din familie, probabil a existat la un moment dat cineva care și-a dorit măcar să urmeze această cale, dar nu i-au permis vremurile respective.”, a povestit Karina Jianu, potrivit Viva.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
