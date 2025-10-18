Cine este Cătălina Jacob, modelul de 28 de ani care va reprezenta România la Miss Universe 2025. Tânăra blondină vine din Bacău

Cătălina Jacob, o tânără originară din Bacău, are 28 de ani și este model profesionist. Ea va reprezenta România la Miss Universe 2025, care va avea loc pe 21 noiembrie, în Thailanda.

Cu o carieră remarcabilă în modă, Cătălina a defilat la Milano și Paris pentru branduri renumite de haine și bijuterii.

Cine este Cătălina Jacob, românca de 28 de ani care va reprezenta țara la Miss Universe 2025

Ea a participat și la Festivalul de Film de la Cannes, unde sunt invitate anual modele din toată lumea.

În această vară, Cătălina a concurat la Miss Universe Italia, unde a obținut locul al treilea. Finala Miss Universe România 2025 a avut loc pe 2 octombrie, la București, iar 30 de tinere din toată țara s-au întrecut pentru coronița de miss, pe care Cătălina Jacob a câștigat-o.

Entuziasmul crește pe măsură ce Organizația Miss Universe (MUO) pune la punct ultimele detalii pentru mult așteptata finală Miss Universe 2025.

Pe 21 noiembrie, Thailanda va găzdui evenimentul global la care vor participa concurente din peste 100 de țări, toate luptând pentru coroana deținută în prezent de Victoria Kjær Theilvig. Cu pregătirile în plină desfășurare și atmosfera tot mai intensă, MUO a început să dezvăluie ce îi așteaptă pe spectatori în seara cea mare.

Deși finala va atrage privirile lumii întregi asupra concurentelor, o mare parte din competiție se desfășoară în culise, în zilele de dinaintea încoronării. Atunci, jurații au ocazia să le cunoască pe participante, iar personalitatea fiecăreia trebuie să iasă în evidență, deoarece acest lucru poate fi decisiv pentru câștigarea coroanei.

Proba costumelor naționale, programată pe 19 noiembrie

Ținând cont de acest aspect, MUO a anunțat recent că cea de-a 74-a ediție a competiției va include proba costumelor naționale pe 19 noiembrie, la ora 13:00 (ora locală).

După ce vor prezenta pe scenă creativitatea și mândria țării lor, concurentele vor trece rapid la următoarea etapă, deoarece competiția preliminară este programată în aceeași seară, la ora 20:00.

Irlanda, Rusia, Moldova, Singapore, Ghana, Slovacia, Statele Unite și Africa de Sud urmează să își anunțe reprezentantele în următoarele săptămâni. Toate numele vor fi confirmate până pe 25 octombrie, cu mai puțin de o lună înainte de marea finală din Thailanda, relatează HOLA.com.

Cine este Victoria Kjær Theilvig, tânăra care a câștigat titlul Miss Univers 2024

Victoria Kjær Theilvig, din Danemarca, a fost desemnată Miss Universe 2024, devenind prima daneză care câștigă acest titlu. Tânăra de 22 de ani, dansatoare, antreprenoare și viitor avocat, a învins peste 120 de concurente la concursul de frumusețe desfășurat în noiembrie 2024 la Mexico City.

Concursul de anul trecut a început cu o listă scurtă de 30 de concurente, selectate în urma evenimentului preliminar, care a inclus și proba costumelor naționale. Semifinalistele au defilat apoi în costume de baie, iar 12 dintre ele au mers mai departe în competiția pentru proba rochiilor de seară.

Ultimele cinci concurente au răspuns apoi la întrebări pe diverse teme, de la leadership la reziliență. Întrebată cum ar trăi dacă nimeni nu ar judeca-o, Theilvig a spus că nu ar schimba nimic: „Trăiesc în fiecare zi”.

Întrebată mai târziu ce mesaj are pentru cei care urmăresc competiția, Theilvig i-a încurajat pe telespectatori „să lupte în continuare, indiferent de unde vin”. „Sunt aici pentru că vreau o schimbare, vreau să fac istorie – și asta fac în seara asta”, a spus ea.