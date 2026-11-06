Cine este românca din spatele machiajului Angelinei Jolie. Andreea Ali locuiește la Paris și lucrează cu vedete internaționale

Angelina Jolie, una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume, a fost machiată și de către Ali Andreea, un make-up artist care are un portofoliu impresionant.

Ali Andreea e un make-up artist care locuiește la Paris, ce are și un canal de YouTube de succes, cu peste 1 milion de urmăritori.

Printre clienții săi celebri se numără Angelina Jolie, Karlie Kloss, Rosie Huntington-Whiteley, Candice Swanepoel, Adele Exarchopoulos și Maria Bakalova, potrivit site-ului oficial.

Recent, ea a machiat-o și pe Thylane Blondeau, cunoscută drept „cea mai frumoasă fată din lume”, în ziua nunții sale, scrie CaTine.

Ea e cunoscută pentru machiajul natural, dar și pentru look-urile de covor roșu pe care le-a creat pentru clientele sale cunoscute.

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Cine este românca din spatele machiajului Angelinei Jolie

Ali Andreea și-a creat un renume nu doar pe YouTube, ci și în rândul vedetelor. Artista deja avea aproape un deceniu de experiență înainte să își lanseze canalul, unde oferă sfaturi utile de machiaj pentru urmăritorii săi.

Printre cele mai cunoscute video-uri ale sale se numără și unul în care prezintă cele mai comune greșeli când vine vorba de machiaj și cum le poți repara.

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Ea s-a mutat din România în Paris, la scurt timp după ce s-a căsătorit, când a fost recrutată de Anastasia Beverly Hills pentru a lucra pentru brand în magazinele Sephora din Paris, scrie New York Social Diary.

Deși a refuzat oferta de 2 ori, a acceptat-o până la urma, la insistențele reprezentanților Anastasiei și cu încurajarea familiei.

„După nouă luni am demisionat, dar le sunt pentru totdeauna recunoscătoare brandului, fondatoarei Anastasia Soare și echipei cu care sunt încă foarte apropiată,” a dezvăluit Andreea. În urma acestei experiențe, Andreea a creat și video-ul viral despre cele mai comune greșeli de machiaj.

Ali Andreea lucrează cu mai mulți clienți celebri

Lansat în 2015, canalul ei de YouTube avea doar 5.000 de urmăritori atunci când s-a mutat la Paris. Pentru că nu găsea persoane care să-i pozeze pentru machiaj, a ajuns să se machieze singură în fața camerei.

„Într-o zi am decis să fac totul în engleză și atunci am văzut o schimbare uriașă,” a dezvăluit Andreea, scrie New York Social Diary.

Numele ei a fost menționat într-un articol din New York Times, ceea ce i-a crescut semnificativ publicul, chiar în timpul pandemiei.

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La scurt timp a început să fie căutată și de clienți celebri, printre care se numără și Angelina Jolie, pentru care a creat un look spectaculos în timpul unui eveniment din Paris, scrie SpyNews.

În România, ea a lucrat ca make-up artist și pentru una dintre cele mai cunoscute emisiuni, chiar din primul an de facultate. Astfel, când a ajuns în Paris, deja avea experiența care i-a adus ulterior renumele.

Dincolo de Angelina Jolie, Andreea a colaborat și cu Blandeau, care s-a căsătorit recent. Tânăra a apărut în mai multe din video-urile artistei, în care își pune în evidență abilitățile apreciate de unele dintre cele mai cunoscute vedete din lume.