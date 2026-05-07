Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț

Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț

Angelina Jolie a avut o „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt, fostul său partener, legată de proprietatea lor din Franța, castelul Miraval, care are și o podgorie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 12:48 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 12:55
Angelina Jolie și Brad Ptt continuă procesul pentru proprietatea dn Franța | Getty Images
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

De când s-au despărțit, Angelina Jolie și Brad Pitt sunt implicați într-o luptă strânsă pentru o proprietate din Franța.

E vorba de castelul Miraval, care are și o podgorie, scrie Daily Mail.

Judecătoarea Cindy Panuco, din Los Angeles, a decis că actrița nu trebuie să predea echipei legale ale lui Pitt 22 de email-uri în care vorbește despre proces.

Un alt judecător a decis, în decembrie anul trecut, că Jolie va fi forțată să predea acele mesaje.

Articolul continuă după reclamă

Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt

Curtea de apel a anulat decizia din decembrie. Potrivit judecătoarei actuale, din moment ce în acel set de email-uri erau menționate strategii juridice, acestea ar trebui să fie inaccesibile echipei lui Pitt

Avocatul lui Jolie, Paul Murphy, a declarat că cea mai recentă hotărâre reprezintă „o victorie importantă” pentru actriță.

„Decizia arată că domnul Pitt a depășit complet limitele atunci când a încercat să obțină acces la documente evident protejate de privilegiul avocat-client,” a declarat Murphy. „Inițial a cerut 126 de documente privilegiate. Apoi a redus cererea la 22. Iar acum domnul Pitt nu primește nimic. Zero.”

Citește și: La 12 ani după dubla mastectomie, Angelina Jolie își arată cicatricile după operație. Pictorial emoționant

Murphy a spus că solicitările legale fac parte din „tiparul lui Pitt de a încerca să controleze tot ce ține de Angelina, inclusiv comunicările ei cu propriii avocați.”

„Suntem extrem de mulțumiți că atât Curtea de Apel, cât și instanța de fond au pus în cele din urmă capăt acestei situații,” a continuat Murphy.

O sursă apropiată lui Pitt a declarat că echipa lui Jolie nu a obținut decât „o posibilă decizie temporară care le permite să țină în afara instanței informații despre adevăratele ei intenții.”

Proprietatea din Franța e evaluată la 164 de milioane de dolari

Pitt, în vârstă de 62 de ani, a obținut și el un rezultat favorabil în cea mai recentă hotărâre. Judecătoarea a respins cererea lui Jolie de a-i sancționa pe avocații lui Pitt cu 34.000 de dolari pentru folosirea unei moțiuni menite să obțină emailurile.

Cea mai recentă decizie vine la câteva săptămâni după ce Jolie a depus documente în instanță prin care cerea un început al procesului în septembrie 2027, în ciuda presiunilor lui Pitt pentru ca acesta să înceapă cu 5 luni mai devreme.

„E oarecum trist că strategia este doar amânarea, în locul abordării sau rezolvării problemelor, dar asta pare să fie tiparul,” a declarat o sursă apropiată lui Pitt.

Într-un document recent, actorul a susținut că schimburile juridice continue l-au privat ani la rând de „bucuria liniștită a proprietății sale din Franța”, evaluată la 164 de milioane de dolari.

Potrivit documentelor depuse de Jolie, Pitt nu a prezentat nicio dovadă în fața instanței care să arate cum acest proces i-a afectat posibilitatea de a se bucura de vizitele la proprietate.

În documente anterioare, cele 2 vedete au propus date diferite pentru începerea procesului. Instanța stabilise inițial data de 1 februarie 2027, ceea ce l-a determinat pe Pitt să accepte o amânare de 2 luni. Pitt a spus în documente că spera la un început mai rapid pentru ca toate persoanele implicate să poată „merge mai departe cu viețile lor”.

Jolie solicitase ca procesul să înceapă în noiembrie 2027, conform documentelor analizate de publicație.

Citește și: Angelina Jolie nu mai arată deloc așa. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Brad Pitt la un eveniment din China

Pitt a dat-o în judecată pe Jolie la începutul lui 2022 pentru că și-a vândut partea din domeniul și crama deținute împreună în Correns, Franța, unui om de afaceri rus. A susținut că acest lucru a fost făcut fără consimțământul său.

Jolie a declarat anterior în instanță că nu avea nevoie de permisiunea lui Pitt pentru a finaliza vânzarea către Yuri Shefler.

Cei doi s-au despărțit în 2016, după o relație de 12 ani și un mariaj de 2 ani, iar divorțul lor a fost finalizat în decembrie 2024.

Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în ga... Alexandra Căpitănescu, prima repetiție pe scena Eurovision 2026. Cum au reacționat organizatorii...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta” Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: &#8220;Realitatea e asta&#8221;
Observatornews.ro La 19 ani, Cristian a ales o moarte cruntă în Constanţa. Şi-a pus capul pe şine şi şi-a aşteptat sfârşitul La 19 ani, Cristian a ales o moarte cruntă în Constanţa. Şi-a pus capul pe şine şi şi-a aşteptat sfârşitul
Antena 3 Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love” Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Ce intervenție secretă și-a făcut Nicoleta Luciu. Trucurile prin care își păstrează tinerețea și stârnește controverse
Ce intervenție secretă și-a făcut Nicoleta Luciu. Trucurile prin care își păstrează tinerețea și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Actorul român care joacă cu Leonardo DiCaprio într-un film regizat de Martin Scorsese. Ce a dezvăluit despre vedeta din Titanic
Actorul român care joacă cu Leonardo DiCaprio într-un film regizat de Martin Scorsese. Ce a dezvăluit despre...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR!
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR! BZI
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare”
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când... Jurnalul
Oana Pellea sare în apărarea lui Ilie Bolojan: Cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România
Oana Pellea sare în apărarea lui Ilie Bolojan: Cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x