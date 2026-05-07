Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț

De când s-au despărțit, Angelina Jolie și Brad Pitt sunt implicați într-o luptă strânsă pentru o proprietate din Franța.

E vorba de castelul Miraval, care are și o podgorie, scrie Daily Mail.

Judecătoarea Cindy Panuco, din Los Angeles, a decis că actrița nu trebuie să predea echipei legale ale lui Pitt 22 de email-uri în care vorbește despre proces.

Un alt judecător a decis, în decembrie anul trecut, că Jolie va fi forțată să predea acele mesaje.

Curtea de apel a anulat decizia din decembrie. Potrivit judecătoarei actuale, din moment ce în acel set de email-uri erau menționate strategii juridice, acestea ar trebui să fie inaccesibile echipei lui Pitt

Avocatul lui Jolie, Paul Murphy, a declarat că cea mai recentă hotărâre reprezintă „o victorie importantă” pentru actriță.

„Decizia arată că domnul Pitt a depășit complet limitele atunci când a încercat să obțină acces la documente evident protejate de privilegiul avocat-client,” a declarat Murphy. „Inițial a cerut 126 de documente privilegiate. Apoi a redus cererea la 22. Iar acum domnul Pitt nu primește nimic. Zero.”

Murphy a spus că solicitările legale fac parte din „tiparul lui Pitt de a încerca să controleze tot ce ține de Angelina, inclusiv comunicările ei cu propriii avocați.”

„Suntem extrem de mulțumiți că atât Curtea de Apel, cât și instanța de fond au pus în cele din urmă capăt acestei situații,” a continuat Murphy.

O sursă apropiată lui Pitt a declarat că echipa lui Jolie nu a obținut decât „o posibilă decizie temporară care le permite să țină în afara instanței informații despre adevăratele ei intenții.”

Proprietatea din Franța e evaluată la 164 de milioane de dolari

Pitt, în vârstă de 62 de ani, a obținut și el un rezultat favorabil în cea mai recentă hotărâre. Judecătoarea a respins cererea lui Jolie de a-i sancționa pe avocații lui Pitt cu 34.000 de dolari pentru folosirea unei moțiuni menite să obțină emailurile.

Cea mai recentă decizie vine la câteva săptămâni după ce Jolie a depus documente în instanță prin care cerea un început al procesului în septembrie 2027, în ciuda presiunilor lui Pitt pentru ca acesta să înceapă cu 5 luni mai devreme.

„E oarecum trist că strategia este doar amânarea, în locul abordării sau rezolvării problemelor, dar asta pare să fie tiparul,” a declarat o sursă apropiată lui Pitt.

Într-un document recent, actorul a susținut că schimburile juridice continue l-au privat ani la rând de „bucuria liniștită a proprietății sale din Franța”, evaluată la 164 de milioane de dolari.

Potrivit documentelor depuse de Jolie, Pitt nu a prezentat nicio dovadă în fața instanței care să arate cum acest proces i-a afectat posibilitatea de a se bucura de vizitele la proprietate.

În documente anterioare, cele 2 vedete au propus date diferite pentru începerea procesului. Instanța stabilise inițial data de 1 februarie 2027, ceea ce l-a determinat pe Pitt să accepte o amânare de 2 luni. Pitt a spus în documente că spera la un început mai rapid pentru ca toate persoanele implicate să poată „merge mai departe cu viețile lor”.

Jolie solicitase ca procesul să înceapă în noiembrie 2027, conform documentelor analizate de publicație.

Pitt a dat-o în judecată pe Jolie la începutul lui 2022 pentru că și-a vândut partea din domeniul și crama deținute împreună în Correns, Franța, unui om de afaceri rus. A susținut că acest lucru a fost făcut fără consimțământul său.

Jolie a declarat anterior în instanță că nu avea nevoie de permisiunea lui Pitt pentru a finaliza vânzarea către Yuri Shefler.

Cei doi s-au despărțit în 2016, după o relație de 12 ani și un mariaj de 2 ani, iar divorțul lor a fost finalizat în decembrie 2024.