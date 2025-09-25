Melania Trump, eclipsată de Regina Rania. Cum au apărut cele două la întâlnirea ONU de la New York

Antena Căutare
Regina Rania a Iordaniei a fost invitată de Melania Trump la New York pentru un proiect umanitar. Iată ce au purtat cele două la întâlnire.

Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 15:44
Regina Rania a Iordaniei a strălucit la New York | GettyImages

După vizita oficială în Marea Britanie, Prima Doamnă a Stelor Unite ale Americii, Melania Trump, a fost gazda unei conferințe a Primelor Doamne la New York, pe durata întâlnirii oficiale ONU. Printre Primle Doamne s-a numărat și Regina Rania a Iordaniei.

Soția Regelui Abdullah este apropiată de Prima Doamnă de la Casa Albă. Cele două s-au mai întâlnit și în 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

Regina Rania a Iordaniei i-a dat clasă Melaniei Trump la evenimentul de la New York

Melania Trump a avut o întâlnire cu unele dintre consoartele și consorții liderilor mondiali. Aceasta i-a invitat să s implice într-o coaliție globală pentru copii, Fostering the Future Together (Construind viitorul împreună). Inițiativa are în centru promovarea educației, inovării și tehnologiei pentru copii.

„Să se asigure că toți copiii se pot dezvolta într-o eră a digitalizării”, este misiunea organizației, conform unei surse.

La eveniment au fost invitate Primele Doamne și Primii Domni, în timp ce liderii mondiali se întâlneau la ONU, pentru cel de-al 80-lea summit. Printre invitați a fost și Regina Rania a Iordaniei.

„Acum este momentul. Alăturați-vă mie pentru a construi împreună viitorul. Lucrați cu mine pentru a le oferi copiilor mijloacele de a atinge noi culmi pe tot globul”, i-a îndemnat Melania Trump.

Melania Trump a petrecut timp în privat cu Regina Rania, fiind vizibil apropiate. Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei, a fost și ea prezentă la eveniment, însă nu a beneficiat de o întrevedere privată cu omoloaga sa de la Casa Albă.

Regina Rania este cunoscută pentru eleganța sa desăvârșită. Fiecare apariție în public este o demonstrație de bun gust, lux și rafinament. De asemenea, grația și căldura Reginei dau un plus de clasă unei ținute de milioane.

Melania Trump a fost în repetate rânduri ținta criticilor, nu doar în materie de modă. În ultimul timp, Prima Doamnă de la Casa Albă a adoptat o ținută office, care se potrivește de minune cu stilul său mai dur.

Și de această dată Melania Trump a optat pentru o ținută de culoare neutră, un costum cu pantalon din cașmir de la Dolce & Gabbana, potrivit unei surse, cu o cămașă bej și pantofi stiletto ecru.

Regina Rania a fost de o apariție ravisantă. Pe toată durata șederii sale în Statele Unite ale Americii, Regina Iordaniei a purtat ținute care au întors capetele. Aceasta pare să nu se uite la bani, îmbrăcând cele mai selecte piese vestimentare.

Conform sursei menționate anterior, în prima zi de dezbatere, Regina Rania a purtat o fustă midi plisată de la Balenciaga, din mătase, în nuanțe de galben-unt și buline discrete. Prețul acesteia ar fi de 4.500 de euro. Și-a accesorizat ținuta cu o curea Jacquemus, o geantă albă Rond Carré de la același brand francez și pantofi din piele de la Amina Muaddi.

În dimineața zilei respective, Regina a optat pentru un look mai office: o cămașă din mătase Ferragamo, burgundy, pantaloni Jil Sander, cu efect iridescent, curea dublă Bottega Veneta și o geantă Louis Vuitton GO-14 PM, vișinie.

Regina Iordaniei are o afinitate pentru modă și tendințe, pe care le adaptează la propriul stil, oferind un exemplu de eleganță modernă.

colaj regina rania și melania trump
Regina Rania a continuat cu o apariție la întrunirea ONU pentru a susține un discurs despre copiii din Palestina, „Call to Action for Palestinian Children”. Nu este prima oară când Regina cere ajutor în privința situației umanitare din Palestina.

