Cine o ajută pe Laura Cosoi cu treburile casnice și copiii. Vedeta „a dat din casă” după ce a spus că e însărcinată a cincea oară

La scurt timp după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară, Laura Cosoi a răspuns curiozităților fanilor legate de cum se descurcă să aibă grijă de fiicele sale și dacă există cineva care o ajută.

Laura Cosoi a precizat că are pe cineva care o ajută zilnic la treburile casnice. De asemenea, bunicii paterni ai copiilor se implică și ajută când este nevoie.

Cine o ajută pe Laura Cosoi cu treburile casnice și copiii. Vedeta „a dat din casă” la scurt timp după ce a anunțat că e însărcinată a cincea oară

Întrebată pe Instagram dacă are ajutoare cu copiii și treburile casnice, actrița în vârstă de 42 de ani a răspuns: „Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate. Dacă nu ne descurcăm cu dusul sau adusul de la after, apelăm și la șoferul nostru de la brutărie și la soția lui, care preiau din responsabilități și ne sunt de ajutor”.

Cum arată vacanțele de familie ale Laurei Cosoi: „Nouă ne place să călătorim singuri”

Întrebată dacă fetele sunt geloase una pe cealaltă, Laura Cosoi a răspuns: „Aici chiar suntem norocoși, nu sunt deloc geloase și au o relație foarte frumoasă. În realitate asta mă emoționează de fiecare dată până la lacrimi. Legătura dintre ele este ceva chiar special.”

Întrebată dacă ia bone în călătorii, Laura Cosoi a răspuns: „Nouă ne place să călătorim singuri, fără ajutoare, și până acum ne-a fost foarte bine așa”.

Întrebată cum a reușit să evite dormitul cu copiii în pat, Laura Cosoi a răspuns: „Așa am stabilit cu Cosmin de la bun început și ne-am respectat decizia, chiar și după venirea pe lume a copiilor. Între timp, am înțeles că somnul nostru este foarte important, și că putem să oferim copiilor noștri iubire, magia poveștilor, mângâieri, alint și fără să dormim cu ei în pat.

Printr-un videoclip emoționant publicat de ziua ei, Laura Cosoi a anunțat că ea și COsmin, soțul ei, se pregătesc pentru bebelușul cu numărul 5.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pura, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Multumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris Laura Cosoi pe rețelele sociale.

