Codruța Filip a ars rochia de mireasă. Filmările cu momentul neașteptat au devenit virale. Ce mesaj a transmis artista

Codruța Filip a surprins fanii după ce a ars o rochie de mireasă în noul său videoclip. Imaginile au devenit virale, iar artista a transmis un mesaj despre dezamăgirea în dragoste și prioritizarea carierei.

Codruța Filip a ars o rochie de mireasă, iar momentul a devenit rapid viral în mediul online. Imaginile publicate de artistă au stârnit numeroase reacții din partea admiratorilor săi, care au încercat să descifreze mesajul din spatele gestului surprinzător.

Codruța Filip a ars rochia de mireasă

Cântăreața a recunoscut recent că este mai concentrată ca niciodată asupra carierei sale, în timp ce viața sentimentală a trecut pe plan secund. În cadrul filmărilor pentru noul său videoclip, Codruța a ales să includă o scenă simbolică în care o rochie de mireasă este cuprinsă de flăcări. Artista a distribuit ulterior mai multe imagini pe conturile sale de Instagram, iar acestea au atras imediat atenția fanilor.

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În fotografiile și secvențele video postate de cântăreață se poate observa cum rochia albă arde, într-un cadru care sugerează încheierea unui capitol important din viața sa. Noua piesă vorbește despre dezamăgirea în dragoste și despre depășirea unor momente dificile, motiv pentru care mulți dintre urmăritorii săi au considerat că versurile sunt inspirate din experiențele personale ale artistei.

Filmările cu momentul neașteptat au devenit virale

„Am să îmbăt și-am să vin la nunta ta / În rochie albă, să fiu mai frumoasă decât ea / Să îți amintești lângă mine cum era / Cum era, cum era să nu mai poți să spui Da”, cântă Codruța Filip în noua sa melodie.

Fanii au reacționat rapid în secțiunea de comentarii, unde au felicitat-o atât pentru curajul de a transforma suferința în artă, cât și pentru aspectul său. Mulți au crezut inițial că artista și-a ars chiar rochia de mireasă, însă, în realitate, ținuta folosită pentru videoclip a fost una diferită, pregătită special pentru filmări.

În ultima perioadă, Codruța Filip a vorbit deschis despre prioritățile sale și a explicat că nu își dorește, cel puțin deocamdată, o nouă relație. Artista spune că preferă să își dedice timpul muzicii și proiectelor profesionale.

Ce mesaj a transmis artista

„Nu îmi stă mintea la așa ceva, nici măcar nu iau în calcul, pur și simplu. Acum vreau să mă bucur de mine, de muzică și de toată munca. Știu că vreau să mă focusez pe tot ceea ce înseamnă carieră”, a declarat Codruța Filip, potrivit SpyNews.

Prin noua piesă și prin imaginile puternice din videoclip, artista pare hotărâtă să închidă un capitol din viața sa și să privească înainte cu mai multă încredere, concentrându-se asupra dezvoltării sale personale și profesionale.