Fiica lui Cristian Popescu Piedone, imagini de senzație în costum de baie. Ana Maria a întors toate privirile în Mamaia

Fiica lui Cristian Popescu Piedone a fost surprinsă în costum de baie pe o plajă din Mamaia, iar imaginile au făcut rapid înconjurul internetului.

În vârstă de 32 de ani, Ana Maria Popescu Șerban preferă să păstreze discreția. Însă, de această dată, Cancan a surprins-o în timp ce se bucura de plajă. Apariția sa în costum de baie nu a trecut neobservată.

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Cum arată fiica lui Cristian Popescu Piedone în costum de baie la 32 de ani

În cele mai recente imagini surprinse de Cancan la malul mării, Ana Maria demonstrează că are mare grijă de silueta sa. În timp ce purta un costum de baie elegant, cu detalii sclipitoare, care i-a pus în valoare formele voluptoase, fiica lui Cristian Popescu Piedone a afișat o atitudine relaxată.

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IMAGINILE AICI:

Ana Maria este bronzată, semn că se află de ceva timp pe litoral, iar, în ciuda celor două sarcini, are o siluetă care le-ar face pe multe domnișoare invidioase.

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Cine este fiica lui Cristian Popescu Piedone

Cristian Popescu Piedone și soția sa au doi copii, pe Ana Maria și Vlad. În trecut, fostul președinte ANPC a vorbit, în repetate rânduri, despre relația apropiată pe care o are cu copiii și nepoții săi.

Fiica lui Cristian Popescu Piedone este căsătorită cu politicianul Andrei Șerban, cu care formează un cuplu solid și discret, potrivit Revista Viva.

Și Ana Maria Șerban a avut un parcurs în administrația publică locală. Aceasta a ocupat funcția de consilier în cadrul Primăriei Sectorului 4, după ce, anterior, lucrase ca secretară în mediul privat, potrivit Libertatea.

Cristian Popescu Piedone este foarte mândru de fata lui și nu doar pentru că l-a făcut bunic, ci și pentru că a fost o fiică exemplară.

„La școală ai fost un copil de zece, la liceu la fel. Chiar și la facultate. Pentru asta îți mulțumesc ție, dar și mamei tale. Ea a fost cea care s-a ocupat de educația voastră. Că eu... Mai rar. Dar nu uita că ai o promisiune de îndeplinit! Ceva ce ți-ai propus să ajungi în viață și ai făcut o mică pauză de la acest drum, datorită celor două fetițe ale tale, nepoțelele mele. Tu și Vlad mi-ați oferit patru nepoți minunați, care mă fac mândru să spun în gura mare că sunt BUNIC”, declara Cristian Popescu Piedone, pe rețelele de socializare, când fiica sa a împlinit 29 de ani, potrivit Revista Viva.