Cristi Borcea a vorbit deschis despre toate intervențiile estetice la nivelul feței pe care le-a făcut. Ce a povestit

Cristi Borcea are acum 55 ani, dar continuă să se mențină în formă și să nu își arate vârsta.

La vârsta de 55 ani, omul de afaceri a decis să vorbească deschis despre operații estetice. Cristi Borcea a mărturisit că are mereu grijă de fizicul său și nu ezită să încerce cele mai noi tehnologii în materie de îngrijire a pielii pentru a preveni apariția semnelor de îmbătrânire.

Fostul acționar al clubului Dinamo București a vorbit deschis despre intervențiile estetice care îl fac să arate atât de bine.

La ce intervenții estetice a apelat Cristi Borcea

Cristi Borcea a vorbit despre aspectul său fizic și cât de mult pune accent pe sănătatea lui și felul în care arată. El reușește să se mențină în formă la 55 ani pentru că face mult sport, aproape zilnic după cum a povestit, și apelează destul de des la ajutorul medicului estetician pentru diferite proceduri.

De asemenea, tot ca parte a rutinei sale care îl ajută să se mențină sănătos este și programul de relaxare care joacă un rol important în păstrarea echilibrului său interior.

El e mereu deschis să încerce noi tehnologii și tratamente faciale care i-ar putea îmbunătăți aspectul fizic. Pentru un aspect mult mai tânăr, din dorința de a-și ascunde vârsta, fostul acționar al clubului Dinamo București este mereu pregătit să încerce tot ce e nou.

„Tot ce e nou fac! Botox, acid hialuronic, Morpheus, tot. Nu mi-e frică deloc! Am făcut și minilifting. Nu doare deloc. Mi-am pus și păr. Acum 20 de ani mi-am pus prima dată. Acum mi-am pus 500 de fire. Să nu se vadă diferența. Ha, ha, ha. E ieftin. Câteva mii de euro”, a declarat pentru GSP.

Când vine vorba de rutina sa de sport, Cristi Borcea a povestit că e important să se simtă bine fizic și să arate bine. Tocmai de aceea, el face două ore de sport pe zi pentru un boost de energie.

„Două ore de sport în fiecare zi. Asta mă relaxează. Fac înot, saună. Sâmbăta și duminică merg prin pădure cu Piți. Ne plimbăm câte o oră jumate, două ore. Pițurcă se duce în fiecare zi. În pădure la Băneasa”, a mai adăugat el.

Soția afaceristului, Valentina Pelinel, cu care are o căsnicie de 6 ani, și-a expus părerea despre procedurile la care apelează tatăl copiilor ei.

„E foarte îngrijit. Mă întrece. Are foarte mare grijă de el. E acel gen de bărbat foarte îngrijit. E foarte galant și nu se întâmplă să aducă flori doar cu o anumită ocazie. Pur și simplu, și atunci când nu te aștepți, și atunci e mai frumos”, a declarat frumoasa blondină pentru Click.

Celebrul om de afaceri este tatăl a nouă copii. El are trei copii din căsnicia cu Mihaela Borcea, pe Patrick, Melissa și Angelo. Apoi el a mai făcut doi copii cu Alina Vidican, pe George și Gloria. În timpul căsniciei sale cu Alina Vindican, el a avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu cu care are o fetiță, pe Andreina. Cu actuala soție, afaceristul are trei copii, pe Milan, Indira și Rania.

