Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel

Cristi Borcea dezvăluie cine este femeia pe numele căreia și-a trecut averea de aproximativ 100 de milioane de euro și explică de ce are încredere totală doar în mama sa.

Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 09:00 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 14:11
Cristi Borcea și-ar fi pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriza cea mare a fost atunci când s-a aflat că persoana în cauză nu era Valentina Pelinel. Omul de afaceri a făcut dezvăluiri noi despre întreaga sa avere. De altfel, Cristi a menționat că a ales să-și treacă averea pe numele unei femei speciale din viața sa.

Cristi Borcea s-a remarcat de-a lungul timpului în peisajul fotbalului românesc în ultimele decenii. Afaceristul a trecut prin mai multe momente tensionate, iar viața sa personală a ținut adesea prima pagină a tabloidelor din țară. În ciuda acestor probleme pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului, Cristi Borcea se poate mândri cu o avere destul de impresionantă.

Citește și: Cristi Borcea, imaginea care i-a îngrijorat pe fani: „Statuie de ceară”. Cum a apărut în vacanță alături de Valentina Pelinel

Cristi Borcea a ajuns la vârsta de 56 de ani. După ce s-a remarcat în lumea afacerilor, fiind cunoscut pentru averea făcută în domeniul gazelor lichefiate, dar și pentru rolul său în fotbalul românesc, Cristi a decis că o femeie specială din viața sa ar trebui să aibă acces la averea sa. De altfel, mai mulți ani acesta a fost acționar majoritar și președintele executiv al clubului Dinamo București.

Citește și: Cât a costat apartamentul de lux din Miami în care locuiește Melissa, fiica lui Cristi Borcea. Fostul patron nu s-a uitat la bani

În conturile lui Borcea au intrat în ultimele decenii sume impresionante. Omul de afaceri a fost atent cu banii săi și nu și-a risipit averea. Presa estimează că suma ajunge undeva la 100 de milioane de euro. Toți banii strânși de afacerist de-a lungul timpului se află acum într-un loc mult mai sigur.

O parte din averea sa ar fi pe numele a doi dintre copiii săi, Patrick și Coco. Pe numele lui Borcea nu ar fi niciun ban. Restul banilor au fost trecuți pe numele mamei sale, Elena. Despre mama sa, omul de afaceri spune că este persoana în care are cea mai mare încredere din viața sa.

Citește și: Cum au apărut Valentina Pelinel și Cristi Borcea în ziua în care Mihaela Borcea și Sorin Rap s-au căsătorit. Toți au reacționat

„Eu le țin pe toate, copiii au cele mai bune condiții. Copiii au pe numele lor ceea ce trebuie, ele sunt condamnate să se poarte bine cu mine și cu copiii. Să-și vadă de copii și să fie pozitive. Eu le dau oxigenul, poți să trăiești fără oxigen, nu?”

„Mama este singura femeie în care am încredere totală. Mihaela a avut casa care este a copiilor, Alina are o vilă, care este pe numele copiilor. Carolyn are casă. Ceilalți copii au case, au cele mai bune condiții, au bone. Femeile, ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor, pentru că după spun că li se cuvine”, a declarat Borcea.

Cât costă pantofii preferați ai Prințesei de Wales. Kate Middleton îi poartă la cele mai importante ocazii...
AS.ro Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în &#8220;sărăcie&#8221;, cu 3000 de euro pe lună
Observatornews.ro Simulare BAC 2026, subiecte la Limba română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă Simulare BAC 2026, subiecte la Limba română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă
Antena 3 "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
SpyNews Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...” Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Ce a făcut o femeie cu covorul roșu de la Oscar, pe care l-a găsit aruncat la gunoi. Imaginile cu ea au devenit virale
Ce a făcut o femeie cu covorul roșu de la Oscar, pe care l-a găsit aruncat la gunoi. Imaginile cu ea au devenit...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Dorian Popa, ținută specială pentru munca în folosul comunității. Artistul este condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare
Dorian Popa, ținută specială pentru munca în folosul comunității. Artistul este condamnat la 8 luni de...
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
Anunțul emoționant făcut de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri. Actrița este foarte mândră de locuința ei din inima Transilvaniei: „Trăim un moment minunat.” Foto
Anunțul emoționant făcut de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri. Actrița este foarte mândră de locuința ei... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a... Antena3.ro
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii useit
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!”
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!” BZI
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii Jurnalul
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
