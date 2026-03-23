Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel

Cristi Borcea dezvăluie cine este femeia pe numele căreia și-a trecut averea de aproximativ 100 de milioane de euro și explică de ce are încredere totală doar în mama sa.

Cristi Borcea și-ar fi pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriza cea mare a fost atunci când s-a aflat că persoana în cauză nu era Valentina Pelinel. Omul de afaceri a făcut dezvăluiri noi despre întreaga sa avere. De altfel, Cristi a menționat că a ales să-și treacă averea pe numele unei femei speciale din viața sa.

Cristi Borcea s-a remarcat de-a lungul timpului în peisajul fotbalului românesc în ultimele decenii. Afaceristul a trecut prin mai multe momente tensionate, iar viața sa personală a ținut adesea prima pagină a tabloidelor din țară. În ciuda acestor probleme pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului, Cristi Borcea se poate mândri cu o avere destul de impresionantă.

Cine este femeia care deține banii lui Cristi Borcea

Cristi Borcea a ajuns la vârsta de 56 de ani. După ce s-a remarcat în lumea afacerilor, fiind cunoscut pentru averea făcută în domeniul gazelor lichefiate, dar și pentru rolul său în fotbalul românesc, Cristi a decis că o femeie specială din viața sa ar trebui să aibă acces la averea sa. De altfel, mai mulți ani acesta a fost acționar majoritar și președintele executiv al clubului Dinamo București.

În conturile lui Borcea au intrat în ultimele decenii sume impresionante. Omul de afaceri a fost atent cu banii săi și nu și-a risipit averea. Presa estimează că suma ajunge undeva la 100 de milioane de euro. Toți banii strânși de afacerist de-a lungul timpului se află acum într-un loc mult mai sigur.

O parte din averea sa ar fi pe numele a doi dintre copiii săi, Patrick și Coco. Pe numele lui Borcea nu ar fi niciun ban. Restul banilor au fost trecuți pe numele mamei sale, Elena. Despre mama sa, omul de afaceri spune că este persoana în care are cea mai mare încredere din viața sa.

„Eu le țin pe toate, copiii au cele mai bune condiții. Copiii au pe numele lor ceea ce trebuie, ele sunt condamnate să se poarte bine cu mine și cu copiii. Să-și vadă de copii și să fie pozitive. Eu le dau oxigenul, poți să trăiești fără oxigen, nu?”

„Mama este singura femeie în care am încredere totală. Mihaela a avut casa care este a copiilor, Alina are o vilă, care este pe numele copiilor. Carolyn are casă. Ceilalți copii au case, au cele mai bune condiții, au bone. Femeile, ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor, pentru că după spun că li se cuvine”, a declarat Borcea.